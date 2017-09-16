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"Спартак" и "Тосно" сыграли вничью в молодежном чемпионате

В матче 10-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Спартак" сыграл вничью с "Тосно".

Молодежное первенство. 10 тур

"Тосно" - "Спартак" - 1:1

Голы: Бакаев, 38, Ярцев, 61

"Тосно": Федосов, Бадзагуа, Васильев, Лаврененко, Калошин, Воздроганов, Кузнецов, Шамин, Манаев, Шумейко, Костюков

"Спартак": Поплевченков, Воропаев, Миронов, Феофилактов, Иванов, Володкин, Калачевский, Бакаев, Орехов, Игнатов, Лопатин
Теги: Спартак Тосно
Сегодня, 15:58
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