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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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08:06
Роман Орещук: у Промеса с топовыми командами не получается, иначе его давно подписал бы английский клуб (6)
Роман Орещук: у Промеса с топовыми командами не получается, иначе его давно подписал бы английский клуб (6)
07:19
Роман Бабаев: посчитали, что Дзюба не слишком подходит под игровую модель ЦСКА, ну и высокая зарплата игрока (2)
Роман Бабаев: посчитали, что Дзюба не слишком подходит под игровую модель ЦСКА, ну и высокая зарплата игрока (2)
01:08
Анонс 14-го тура ФНЛ
Анонс 14-го тура ФНЛ
"Спартак" и "Тосно" сыграли вничью в молодежном чемпионате
В матче 10-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Спартак" сыграл вничью с "Тосно".
Молодежное первенство. 10 тур
"Тосно" - "Спартак" - 1:1
Голы: Бакаев, 38, Ярцев, 61
"Тосно": Федосов, Бадзагуа, Васильев, Лаврененко, Калошин, Воздроганов, Кузнецов, Шамин, Манаев, Шумейко, Костюков
"Спартак": Поплевченков, Воропаев, Миронов, Феофилактов, Иванов, Володкин, Калачевский, Бакаев, Орехов, Игнатов, Лопатин
Молодежное первенство. 10 тур
"Тосно" - "Спартак" - 1:1
Голы: Бакаев, 38, Ярцев, 61
"Тосно": Федосов, Бадзагуа, Васильев, Лаврененко, Калошин, Воздроганов, Кузнецов, Шамин, Манаев, Шумейко, Костюков
"Спартак": Поплевченков, Воропаев, Миронов, Феофилактов, Иванов, Володкин, Калачевский, Бакаев, Орехов, Игнатов, Лопатин
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