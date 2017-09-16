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"Спартак-2" на выезде одолел "Томь"

В матче 14-го тура первенства Футбольной национальной лиги "Томь" дома уступила "Спартаку-2".

ФНЛ. 14 тур

"Томь" - "Спартак-2" - 1:2

Голы: Полубояринов, 15, Пульич, 23, Сакала, 80

"Томь": Шафинский, Зуйков, Пульич, Иванов (Соболев, 63), Микуцкис, Макурин (Гирдвайнис, 70), Войдель, Померко, Деобальд, Саная, Сасин

"Спартак-2": Терёшкин, Лелюхин, Рассказов (Руденко, 46), Сокол, Красильниченко, Мамин, Лихачёв, Ломовицкий (Нимели, 70), Полубояринов (Рудковский, 90), Сакала, Самбу

Предупреждения: Лихачёв, 36, Гирдвайнис, 83, Сасин, 85
Теги: Спартак-2 Томь
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