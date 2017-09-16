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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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08:06
Роман Орещук: у Промеса с топовыми командами не получается, иначе его давно подписал бы английский клуб (6)
Роман Орещук: у Промеса с топовыми командами не получается, иначе его давно подписал бы английский клуб (6)
07:19
Роман Бабаев: посчитали, что Дзюба не слишком подходит под игровую модель ЦСКА, ну и высокая зарплата игрока (2)
Роман Бабаев: посчитали, что Дзюба не слишком подходит под игровую модель ЦСКА, ну и высокая зарплата игрока (2)
01:08
Анонс 14-го тура ФНЛ
Анонс 14-го тура ФНЛ
"Спартак-2" на выезде одолел "Томь"
В матче 14-го тура первенства Футбольной национальной лиги "Томь" дома уступила "Спартаку-2".
ФНЛ. 14 тур
"Томь" - "Спартак-2" - 1:2
Голы: Полубояринов, 15, Пульич, 23, Сакала, 80
"Томь": Шафинский, Зуйков, Пульич, Иванов (Соболев, 63), Микуцкис, Макурин (Гирдвайнис, 70), Войдель, Померко, Деобальд, Саная, Сасин
"Спартак-2": Терёшкин, Лелюхин, Рассказов (Руденко, 46), Сокол, Красильниченко, Мамин, Лихачёв, Ломовицкий (Нимели, 70), Полубояринов (Рудковский, 90), Сакала, Самбу
Предупреждения: Лихачёв, 36, Гирдвайнис, 83, Сасин, 85
ФНЛ. 14 тур
"Томь" - "Спартак-2" - 1:2
Голы: Полубояринов, 15, Пульич, 23, Сакала, 80
"Томь": Шафинский, Зуйков, Пульич, Иванов (Соболев, 63), Микуцкис, Макурин (Гирдвайнис, 70), Войдель, Померко, Деобальд, Саная, Сасин
"Спартак-2": Терёшкин, Лелюхин, Рассказов (Руденко, 46), Сокол, Красильниченко, Мамин, Лихачёв, Ломовицкий (Нимели, 70), Полубояринов (Рудковский, 90), Сакала, Самбу
Предупреждения: Лихачёв, 36, Гирдвайнис, 83, Сасин, 85
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