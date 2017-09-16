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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Златан Ибрагимович: возвращаюсь на поле не для того, чтобы быть собой, я буду лучше после возвращения
Златан Ибрагимович: возвращаюсь на поле не для того, чтобы быть собой, я буду лучше после возвращения
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Златан Ибрагимович: возвращаюсь на поле не для того, чтобы быть собой, я буду лучше после возвращения
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович рассказал о настрое перед возвращением в футбол после серьезной травмы колена.
"Чувствую себя хорошо. Тренировался каждый день после того, как мне сделали операцию на колене. Трудился без отдыха.
Для меня это новое испытание, но я готов психологически. Когда я сосредоточен на достижении какой-то цели, меня ничего не может остановить.
Вернусь на поле в лучшей форме, чем до этого. Возвращаюсь на поле не для того, чтобы быть собой, я буду лучше после возвращения", - цитирует Ибрагимовича Sky Sports.
"Чувствую себя хорошо. Тренировался каждый день после того, как мне сделали операцию на колене. Трудился без отдыха.
Для меня это новое испытание, но я готов психологически. Когда я сосредоточен на достижении какой-то цели, меня ничего не может остановить.
Вернусь на поле в лучшей форме, чем до этого. Возвращаюсь на поле не для того, чтобы быть собой, я буду лучше после возвращения", - цитирует Ибрагимовича Sky Sports.
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