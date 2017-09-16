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Златан Ибрагимович: возвращаюсь на поле не для того, чтобы быть собой, я буду лучше после возвращения

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович рассказал о настрое перед возвращением в футбол после серьезной травмы колена.

"Чувствую себя хорошо. Тренировался каждый день после того, как мне сделали операцию на колене. Трудился без отдыха.

Для меня это новое испытание, но я готов психологически. Когда я сосредоточен на достижении какой-то цели, меня ничего не может остановить.

Вернусь на поле в лучшей форме, чем до этого. Возвращаюсь на поле не для того, чтобы быть собой, я буду лучше после возвращения", - цитирует Ибрагимовича Sky Sports.
Теги: Ибрагимович Манчестер Юнайтед
Сегодня, 16:11
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