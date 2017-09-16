Златан Ибрагимович: возвращаюсь на поле не для того, чтобы быть собой, я буду лучше после возвращения

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович рассказал о настрое перед возвращением в футбол после серьезной травмы колена."Чувствую себя хорошо. Тренировался каждый день после того, как мне сделали операцию на колене. Трудился без отдыха.Для меня это новое испытание, но я готов психологически. Когда я сосредоточен на достижении какой-то цели, меня ничего не может остановить.Вернусь на поле в лучшей форме, чем до этого. Возвращаюсь на поле не для того, чтобы быть собой, я буду лучше после возвращения", - цитирует Ибрагимовича Sky Sports.