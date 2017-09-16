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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Златан Ибрагимович: возвращаюсь на поле не для того, чтобы быть собой, я буду лучше после возвращения
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"Кристал Пэлас" на своем поле проиграл "Саутгемптону"
В матче 5-го тура чемпоината Англии "Кристал Пэлас" принимал на своём поле "Саутгемптон".
Чемпионат Англии
5 тур
"Кристал Пэлас" - "Саутгемптон" 0:1
Голы: Дэвис, 6
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Уорд, Шлупп, Фосу-Менса, Данн, Кабай, Макартур (Миливоевич, 69), Панчеон, Таунсенд, Лофтус-Чик (Сако, 78), Бентеке
"Саутгемптон": Форстер,Седрик, Бертранд, Йосида, Худт, Лемина, Тадич (Дейк, 87), Ромеу, Дэвис, Редмонд (Уорд-Праус, 85), Лонг (Габбьядини, 90+2)
Предупреждения: Кабай, 33, Панчеон, 50, Уорд, 56, Макартур, 67, Лонг, 77, Данн, 82
Чемпионат Англии
5 тур
"Кристал Пэлас" - "Саутгемптон" 0:1
Голы: Дэвис, 6
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Уорд, Шлупп, Фосу-Менса, Данн, Кабай, Макартур (Миливоевич, 69), Панчеон, Таунсенд, Лофтус-Чик (Сако, 78), Бентеке
"Саутгемптон": Форстер,Седрик, Бертранд, Йосида, Худт, Лемина, Тадич (Дейк, 87), Ромеу, Дэвис, Редмонд (Уорд-Праус, 85), Лонг (Габбьядини, 90+2)
Предупреждения: Кабай, 33, Панчеон, 50, Уорд, 56, Макартур, 67, Лонг, 77, Данн, 82
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