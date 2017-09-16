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"Кристал Пэлас" на своем поле проиграл "Саутгемптону"

В матче 5-го тура чемпоината Англии "Кристал Пэлас" принимал на своём поле "Саутгемптон".

Чемпионат Англии

5 тур

"Кристал Пэлас" - "Саутгемптон" 0:1

Голы: Дэвис, 6

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Уорд, Шлупп, Фосу-Менса, Данн, Кабай, Макартур (Миливоевич, 69), Панчеон, Таунсенд, Лофтус-Чик (Сако, 78), Бентеке

"Саутгемптон": Форстер,Седрик, Бертранд, Йосида, Худт, Лемина, Тадич (Дейк, 87), Ромеу, Дэвис, Редмонд (Уорд-Праус, 85), Лонг (Габбьядини, 90+2)

Предупреждения: Кабай, 33, Панчеон, 50, Уорд, 56, Макартур, 67, Лонг, 77, Данн, 82
Теги: Кристал Пэлас Саутгемптон
Сегодня, 16:30
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