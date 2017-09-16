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Тони Кроос и Вальехо не сыграют с "Реалом Сосьедад"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан сообщил, что полузащитник Тони Кроос и защитник Хесус Вальехо пропустят матч с "Реалом Сосьедад" в рамках 4-го тура чемпионата Испании, передает AS.

В лазарет мадридской команды ранее угодили также нападающий Карим Бензема и полузащитник Матео Ковачич.

Из-за дисквалификации предстоящий матч пропустят нападающий Криштиану Роналду и защитник Марсело.
Теги: Кроос Реал Реал Сосьедад
Сегодня, 16:44
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