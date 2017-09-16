Гарет Бэрри проведет свой 632-й матч в чемпионате Англии

Полузащитник "Вест Бромвича" Гарет Бэрри выйдет в стартовом составе команды на матч чемпионата Англии против "Вест Хэма".Эта встреча станет для 36-летнего англичанина 632-й в премьер-лиге за всю карьеру. По этому показателю он догнал бывшего капитана сборной Англии Райана Гиггза, сообщает The Telegraph.