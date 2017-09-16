Гол Аршавина помог "Кайрату" разгромить "Тараз"

В матче 27-го тура чемпионата Казахстана "Кайрат" на выезде обыграл "Таразу" – 5:1.Бывший капитан "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин вышел в стартовом составе алмаатинцев и поставил точку в этой встрече, забив на 89-й минуте.27-й тур: Гоу, 18 (0:1). Исламхан, 53 (0:2). Исламхан, 65 (0:3). Кожамберды, 82 (1:3). Анене, 88 (1:4). Аршавин, 89 (1:5).