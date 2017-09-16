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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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16:11
Златан Ибрагимович: возвращаюсь на поле не для того, чтобы быть собой, я буду лучше после возвращения
Златан Ибрагимович: возвращаюсь на поле не для того, чтобы быть собой, я буду лучше после возвращения
08:06
Роман Орещук: у Промеса с топовыми командами не получается, иначе его давно подписал бы английский клуб (6)
Роман Орещук: у Промеса с топовыми командами не получается, иначе его давно подписал бы английский клуб (6)
07:19
Роман Бабаев: посчитали, что Дзюба не слишком подходит под игровую модель ЦСКА, ну и высокая зарплата игрока (2)
Роман Бабаев: посчитали, что Дзюба не слишком подходит под игровую модель ЦСКА, ну и высокая зарплата игрока (2)
"Енисей" одержал победу над "Олимпийцем"
В матче 14-го тура первенства ФНЛ "Енисей" на выезде одолел "Олимпиец" – 2:0.
ФНЛ
14 тур
"Олимпиец" - "Енисей" 0:2
Голы: Ганиев, 7 (авто.), Сердеров, 30
"Олимпиец": Бородько, Ганиев, Хрипков, Маляров, Абрамов, Ламбарский (Манзон, 75), Щербак (Сорочкин, 46), Фомин, Каретник, Аюпов, Горбунов (Карпухин, 80)
"Енисей": Филиппов, Чичерин, Новиков (Васильев, 50), Гарбуз, Рожков, Сердеров (Малоян, 66), Ломакин (Семакин, 46), Иванов, Стеклов (Исаев, 41), Камеш, Козлов
Предупреждения: Стеклов, 4, Камеш, 28, Фомин, 34, Абрамов, 39, Рожков, 66, Хрипков, 77, Исаев, 90+1
ФНЛ
14 тур
"Олимпиец" - "Енисей" 0:2
Голы: Ганиев, 7 (авто.), Сердеров, 30
"Олимпиец": Бородько, Ганиев, Хрипков, Маляров, Абрамов, Ламбарский (Манзон, 75), Щербак (Сорочкин, 46), Фомин, Каретник, Аюпов, Горбунов (Карпухин, 80)
"Енисей": Филиппов, Чичерин, Новиков (Васильев, 50), Гарбуз, Рожков, Сердеров (Малоян, 66), Ломакин (Семакин, 46), Иванов, Стеклов (Исаев, 41), Камеш, Козлов
Предупреждения: Стеклов, 4, Камеш, 28, Фомин, 34, Абрамов, 39, Рожков, 66, Хрипков, 77, Исаев, 90+1
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