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"Енисей" одержал победу над "Олимпийцем"

В матче 14-го тура первенства ФНЛ "Енисей" на выезде одолел "Олимпиец" – 2:0.

ФНЛ

14 тур

"Олимпиец" - "Енисей" 0:2

Голы: Ганиев, 7 (авто.), Сердеров, 30

"Олимпиец": Бородько, Ганиев, Хрипков, Маляров, Абрамов, Ламбарский (Манзон, 75), Щербак (Сорочкин, 46), Фомин, Каретник, Аюпов, Горбунов (Карпухин, 80)

"Енисей": Филиппов, Чичерин, Новиков (Васильев, 50), Гарбуз, Рожков, Сердеров (Малоян, 66), Ломакин (Семакин, 46), Иванов, Стеклов (Исаев, 41), Камеш, Козлов

Предупреждения: Стеклов, 4, Камеш, 28, Фомин, 34, Абрамов, 39, Рожков, 66, Хрипков, 77, Исаев, 90+1
Теги: Енисей Олимпиец
Сегодня, 17:20
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№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Бриг
Команда Аленичева, одолела команду Писарева...

на багаже Тихонова.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 17:29) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Команда Аленичева, одолела команду Писарева...
Регистрация: 21.11.2016
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