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"Интер" одержал четвертую кряду победу

В матче 4-го тура итальянской Серии A встречались "Кротоне" и "Интер".

Чемпионат Италии

4 тур

"Кротоне" - "Интер" 0:2

Голы: Шкриньяр, 82, Перишич, 90+2

"Кротоне": Кордац, Сампиризи, Мартелла, Чеккерини (Тумминелло, 85), Айети (Кабрера, 66), Барберис, Рохден (Фараони, 72), Мандрагора, Тонев, Стоян, Будимир

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио (Раноккия, 85), Эстевао (Нагатомо, 64), Шкриньяр, Миранда, Валеро, Кандрева, Гальярдини (Фалеро, 56), Мариу, Перишич, Икарди

Предупреждения: Миранда, 40, Кордац, 82, Кандрева, 90+1
Теги: Интер Кротоне
Сегодня, 18:06
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