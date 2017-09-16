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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Интер" одержал четвертую кряду победу
В матче 4-го тура итальянской Серии A встречались "Кротоне" и "Интер".
Чемпионат Италии
4 тур
"Кротоне" - "Интер" 0:2
Голы: Шкриньяр, 82, Перишич, 90+2
"Кротоне": Кордац, Сампиризи, Мартелла, Чеккерини (Тумминелло, 85), Айети (Кабрера, 66), Барберис, Рохден (Фараони, 72), Мандрагора, Тонев, Стоян, Будимир
"Интер": Ханданович, Д'Амброзио (Раноккия, 85), Эстевао (Нагатомо, 64), Шкриньяр, Миранда, Валеро, Кандрева, Гальярдини (Фалеро, 56), Мариу, Перишич, Икарди
Предупреждения: Миранда, 40, Кордац, 82, Кандрева, 90+1
Чемпионат Италии
4 тур
"Кротоне" - "Интер" 0:2
Голы: Шкриньяр, 82, Перишич, 90+2
"Кротоне": Кордац, Сампиризи, Мартелла, Чеккерини (Тумминелло, 85), Айети (Кабрера, 66), Барберис, Рохден (Фараони, 72), Мандрагора, Тонев, Стоян, Будимир
"Интер": Ханданович, Д'Амброзио (Раноккия, 85), Эстевао (Нагатомо, 64), Шкриньяр, Миранда, Валеро, Кандрева, Гальярдини (Фалеро, 56), Мариу, Перишич, Икарди
Предупреждения: Миранда, 40, Кордац, 82, Кандрева, 90+1
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