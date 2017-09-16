Зинедин Зидан: на Бэйла давит его ценник

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что верит в нападающего команды Гарета Бэйла, который подвергается большой критике со стороны болельщиков."В последнее время мне все чаще задают вопросы про Гарета. С ним все в порядке, с каждым днем он чувствует себя лучше. Ему нужно дать время. Сумма, заплаченная за его переход давит на него, но он может справиться с давлением. Аналогичная история в свое время здесь происходила и со мной. Нужно запастись терпением, я уверен, что Гарет будет полезен", - цитирует Зидана Marca.