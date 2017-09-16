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"Тамбов" упустил победу над "Химками"

"Тамбов" на выезде сыграл вничью с "Химками" в матче 14-го тура ФНЛ.

ФНЛ

14 тур

"Химки" - "Тамбов" 1:1

Голы: Часовских, 36, Мостовой, 86

"Химки": Исупов, Малания, Заика, Лапин (Алибеков, 76), Лисинков, Петрусёв (Алфёров, 66), Тюнин, Мостовой, Батов, Дворников (Радченко, 71), Титов (Яковлев, 46)

"Тамбов": Вавилин, Шляков, Рыбин, Овсиенко, Горбатюк (Гультяев, 25), Шевчук, Скворцов (Кухарчук, 61), Кашчелан, Рыжков (Мурнин, 65), Дутов (Поярков, 69), Часовских

Предупреждения: Батов, 55, Яковлев, 68, Заика, 74
Теги: Тамбов Химки
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