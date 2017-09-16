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ЦСКА уверенно обыграл "Ростов" и поднялся на 3-е место

В матче 10-го тура чемпионата России ЦСКА одержал победу над "Ростовом".

Чемпионат России

10 тур

ЦСКА - "Ростов" 2:0

Голы: В.Березуцкий, 30, Витиньо, 69

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, В.Березуцкий, Васин, Фернандес, Дзагоев, (Натхо, 76), Вернблум, Головин, Витиньо, (Чалов, 72), Жамалетдинов

"Ростов": Абаев, Устинов, Бобен, Вилюш, Ингасон, Паршивлюк, Юсупов, Могилевец, (Гацкан, 46), Ионов, (Мусса Думбия, 63), Калачев, Дядюн, (Бухаров, 52).

Предупреждения: Юсупов, 38, Головин, 58
Теги: ЦСКА Ростов
Сегодня, 18:23
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21
(4)
№21 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 18:58) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: МАРТ
здоровья тебе и твоей маме.

спасибо......иди накуй....
Регистрация: 24.04.2009
№20 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:57) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mongolor
Цитата: МАРТ
баклан..

твоей мамке пизду склевал......и родилось - ты)

и чтл можно от культурного баклана услышать?
здоровья тебе и твоей маме.
Регистрация: 6.09.2013
№19 Написал: Бриг (Сегодня, 18:53) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Армейцам нужно сказать спасибо Зениту. С уходом Мевли оборона Ростова стала не такой надежной.А так да , по игре, уверенная победа армейцев.
Регистрация: 21.11.2016
№18 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 18:51) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: МАРТ
баклан..

твоей мамке пизду склевал......и родилось - ты)
Регистрация: 24.04.2009
№17 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:49) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mongolor
Цитата: МАРТ
Ц С К А........молодцы...скоро будете № 1

после Невских львов.....

..фууу..снова баклан..
Регистрация: 6.09.2013
№16 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 18:46) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: МАРТ
Ц С К А........молодцы...скоро будете № 1

после Невских львов.....
Регистрация: 24.04.2009
№15 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 18:45) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
С победой всех наших! wink
Регистрация: 27.07.2013
№14 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 18:43) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Вася выручает!
Всех с победой!
ЗЫ. Эх, Саша, такие моменты надо черпачком решать smirk
Регистрация: 12.02.2014
№13 Написал: Гастэряну (Сегодня, 18:37) #
  • +4
  •  (8)

Цитата: tantara
Ведь болельщиков нет совсем?
Если только пару паралитиков

главное, что нет ипанутых на всю голову молдавских гастеров.
Регистрация: 25.02.2016
№12 Написал: Scooter МОСКВА (Сегодня, 18:35) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
А больше ни в каком клубе нет такого наплыва молодежи, как в ЦСКА, в Спартаке одни черномазые.
Регистрация: 22.02.2013
№11 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:33) #
  • +3
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ц С К А........молодцы...скоро будете № 1

минусы бакланы ставят.. smirk
Регистрация: 6.09.2013
№10 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 18:32) #
  • -19
  •  (23)

Как эти старые комндомы команды кондомов еще и голы умудряются забивать?

Мне вот интересно чем движет этих недоношенных ослов? Для кого они стараются? Ведь болельщиков нет совсем?
Если только пару паралитиков и три-четыре петуха.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012
№9 Написал: Scooter МОСКВА (Сегодня, 18:31) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Армейцев с победой.. судя по состоянию команд, Ростов играл в ЛЧ, а не ЦСКА..
Регистрация: 22.02.2013
№8 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 18:30) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Всех армейцев с победой! Молодцы!!! blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№7 Написал: Kutgen Тюмень (Сегодня, 18:29) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Нападения как не было, так и нет... Продали Мемлю, и защиты не стало...
Регистрация: 26.09.2010
№6 Написал: 77хонда москва (Сегодня, 18:28) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Всех болельщиков ЦСКА с победой !!!
Регистрация: 18.11.2012
№5 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 18:28) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
С Победой ЦСКА!


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№4 Написал: Dimon red bly Москва (Сегодня, 18:27) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Молодцы парни, так держать!!!
Регистрация: 16.04.2016
№3 Написал: Гастэряну (Сегодня, 18:27) #
  • +6
  •  (8)

ЦСКА не дал Ростову ни единого шанса, к тому же ростовчан пару раз выручил Абаев.
радует армейская молодежь, хорошую комбинацию разыграли, жаль Головин не забил.

Армейцев с победой!
Регистрация: 25.02.2016
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:24) #
  • +4
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Счёт не по игре,должен был быть разгром.Ростов показал 0 в атаке.
Регистрация: 12.02.2013
№1 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 18:23) #
  • +7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Армию с победой. Судье купить очки.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
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