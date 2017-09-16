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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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ЦСКА уверенно обыграл "Ростов" и поднялся на 3-е место
В матче 10-го тура чемпионата России ЦСКА одержал победу над "Ростовом".
Чемпионат России
10 тур
ЦСКА - "Ростов" 2:0
Голы: В.Березуцкий, 30, Витиньо, 69
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, В.Березуцкий, Васин, Фернандес, Дзагоев, (Натхо, 76), Вернблум, Головин, Витиньо, (Чалов, 72), Жамалетдинов
"Ростов": Абаев, Устинов, Бобен, Вилюш, Ингасон, Паршивлюк, Юсупов, Могилевец, (Гацкан, 46), Ионов, (Мусса Думбия, 63), Калачев, Дядюн, (Бухаров, 52).
Предупреждения: Юсупов, 38, Головин, 58
Чемпионат России
10 тур
ЦСКА - "Ростов" 2:0
Голы: В.Березуцкий, 30, Витиньо, 69
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, В.Березуцкий, Васин, Фернандес, Дзагоев, (Натхо, 76), Вернблум, Головин, Витиньо, (Чалов, 72), Жамалетдинов
"Ростов": Абаев, Устинов, Бобен, Вилюш, Ингасон, Паршивлюк, Юсупов, Могилевец, (Гацкан, 46), Ионов, (Мусса Думбия, 63), Калачев, Дядюн, (Бухаров, 52).
Предупреждения: Юсупов, 38, Головин, 58
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