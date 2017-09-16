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Эмануэль Маммана нашел своих собак

Защитник "Зенита" и сборной Аргентины Эмануэль Маммана сообщил, что нашёл своих домашних питомцев.

"Огромное спасибо, мы их уже нашли", - написал Маммана в инстаграме.

Ранее Маммана пообещал 6000 тысяч евро за помощь в поисках.
Теги: Маммана Зенит
Сегодня, 18:32
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(2)
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:55) #
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online

Сами приперлись, прочитав о вознаграждении.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№3 Написал: Космос Россия (Сегодня, 18:48) #
  • -1
  •  (1)
online

Кто-то заработал 6000 евро!
Регистрация: 13.07.2015
№2 Написал: nevada007 (Сегодня, 18:41) #
  • -7
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Болеет за:
«Спартак»
«Мы намерены победить в Лиге Европы. Титул может стать первым международным для нашего клуба. Уверен в Манчини. Он – отличный тактик», — цитирует Кришито Tuttomercatoweb.

Источник: https://footballhd.ru/allnews
/italianews/197279-krishito-o
prostovolosilsya-v-intervyu.h
tml
Регистрация: 27.05.2016
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 18:41) #
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
окуеть , вот это новость


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
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