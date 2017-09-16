Эмануэль Маммана нашел своих собак

Защитник "Зенита" и сборной Аргентины Эмануэль Маммана сообщил, что нашёл своих домашних питомцев."Огромное спасибо, мы их уже нашли", - написал Маммана в инстаграме.Ранее Маммана пообещал 6000 тысяч евро за помощь в поисках.