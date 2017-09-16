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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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18:52
Виктор Гончаренко – журналистам: вы не задаёте вопросов на пресс-конференции, а потом требуете эксклюзива. Его не будет (видео)
Виктор Гончаренко – журналистам: вы не задаёте вопросов на пресс-конференции, а потом требуете эксклюзива. Его не будет (видео)
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Виктор Гончаренко – журналистам: вы не задаёте вопросов на пресс-конференции, а потом требуете эксклюзива. Его не будет (видео)
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Ростовом» со счётом 2:0 и раскритиковал журналистов за отсутствие вопросов на пресс-конференции, передаёт корреспондент Rusfootball.info.
– Думаю, мы одержали заслуженную победу. Нам надо было понять, как атаковать против команд, которые глубоко обороняются. Один из вариантов – быстрый гол. Не могу сказать, что мы забили быстро, но после этого игра пошла на встречных курсах. Нам стало не то что легче, но я считаю, мы меньше сил тратим. Довольны победой, особенно после тех двух домашних матчей.
– Думали ли перед матчем с «Авангардом» о составе?
– Поедет часть молодёжи, часть меньше задействованных футболистов. Думаю, у нас будет боеспособный состав.
– Будут ещё вопросы? – спросил директор ЦСКА по связям с обещственностью Сергей Аксёнов.
После молчания в зале Виктор Гончаренко продолжил:
– Тогда у меня будет пожелание. В интервью нашего гендиректора Романа Бабаева прозвучала фраза, что я даю 2 интервью в год. Доля правды в этом есть, но здесь никому не запрещается задавать вопросы. Если после игры у вас нет вопросов, а потом каждый требует какого-то эксклюзива, тогда я, может, чего-то не понимаю. Здесь я могу потратить 15-20 минут, чтобы ответить на какие-то вопросы, но их нет. Тогда не ждите какого-то эксклюзива, он будет только по поводу, когда мы уходим на зимний перерыв или заканчиваем чемпионат. В остальном я не вижу смысла, потому что у вас есть возможность задавать вопросы до и после игры, но вы этим не пользуетесь.
– Казалось, что был гол после удара Фернандеса. Вы как считаете?
– А нам всем сейчас кажется после того, что с «Ахматом» было.
– Думаю, мы одержали заслуженную победу. Нам надо было понять, как атаковать против команд, которые глубоко обороняются. Один из вариантов – быстрый гол. Не могу сказать, что мы забили быстро, но после этого игра пошла на встречных курсах. Нам стало не то что легче, но я считаю, мы меньше сил тратим. Довольны победой, особенно после тех двух домашних матчей.
– Думали ли перед матчем с «Авангардом» о составе?
– Поедет часть молодёжи, часть меньше задействованных футболистов. Думаю, у нас будет боеспособный состав.
– Будут ещё вопросы? – спросил директор ЦСКА по связям с обещственностью Сергей Аксёнов.
После молчания в зале Виктор Гончаренко продолжил:
– Тогда у меня будет пожелание. В интервью нашего гендиректора Романа Бабаева прозвучала фраза, что я даю 2 интервью в год. Доля правды в этом есть, но здесь никому не запрещается задавать вопросы. Если после игры у вас нет вопросов, а потом каждый требует какого-то эксклюзива, тогда я, может, чего-то не понимаю. Здесь я могу потратить 15-20 минут, чтобы ответить на какие-то вопросы, но их нет. Тогда не ждите какого-то эксклюзива, он будет только по поводу, когда мы уходим на зимний перерыв или заканчиваем чемпионат. В остальном я не вижу смысла, потому что у вас есть возможность задавать вопросы до и после игры, но вы этим не пользуетесь.
– Казалось, что был гол после удара Фернандеса. Вы как считаете?
– А нам всем сейчас кажется после того, что с «Ахматом» было.
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