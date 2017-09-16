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Леонид Кучук: нехватка Мевли? Давайте оставим его в покое

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук прокомментировал поражение от ЦСКА (0:2) в матче 10-го тура чемпионата России.

"ЦСКА сел и начал нас ловить на контратаках. У нас было пространство за спиной, у соперника было преимущество после забитого мяча. Мы попытались отодвинуть игру от своих ворот. Хотели забить, но оголили свои зоны.

Нехватка Мевли? Давайте оставим его в покое, потому что он игрок "Зенита". Один лишь раз мы нарушили дисциплину, и это привело к забитому мячу. ЦСКА – силовая команда, продавливает на стандартных положениях", - сказал Кучук в эфире телеканала "Наш футбол".
Теги: Кучук Ростов ЦСКА Мевля
Сегодня, 19:00
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