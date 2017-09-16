Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Новости партнеров
Лента новостей:
18:52
Виктор Гончаренко – журналистам: вы не задаёте вопросов на пресс-конференции, а потом требуете эксклюзива. Его не будет (видео)
Виктор Гончаренко – журналистам: вы не задаёте вопросов на пресс-конференции, а потом требуете эксклюзива. Его не будет (видео)
18:32
Эмануэль Маммана нашел своих собак (4)
Эмануэль Маммана нашел своих собак (4)
16:11
Златан Ибрагимович: возвращаюсь на поле не для того, чтобы быть собой, я буду лучше после возвращения (1)
Златан Ибрагимович: возвращаюсь на поле не для того, чтобы быть собой, я буду лучше после возвращения (1)
"Ливерпуль" сыграл вничью с "Бернли", "Манчестер Сити" разгромил "Уотфорд"
"Ливерпуль" не смог обыграть "Бернли" в матче 5-го тура чемпионата Англии.
Чемпионат Англии
5 тур
"Ливерпуль" - "Бёрнли" 1:1
Голы: Эрфилд, 27, Салах, 30
"Ливерпуль": Миньоле, Робертсон, Матип, Клаван, Александер-Арнольд, Джан, Милнер, Коутиньо, Салах, Фирмино, Старридж
"Бёрнли": Поуп, Лоутон, Уорд, Тарковски, Ми, Корк, Гудмундссон (Барнс, 60), Дефур, Эрфилд, Брэйди, Вуд
Предупреждения: Поуп, 55
"Ньюкасл Юнайтед" - "Сток Сити" 2:1
Голы: Атсу, 19, Шакири, 57, Ласcеллс, 68
"Ньюкасл Юнайтед": Эллиотт, Йедлин, Кларк, Мбемба, Ласcеллс, Мерино, Ритчи, Хэйден (Шелви, 69), Атсу, Хоселу, Перес
"Сток Сити": Батлэнд, Питерс, Виммер, Инди, Зума, Аллен, Флетчер, Шакири, Шупо-Мотинг, Диуф, Хесе (Собхи, 62)
Предупреждения: Хэйден, 25, Виммер, 30, Кларк, 73, Мерино, 77
"Уотфорд" - "Манчестер Сити" 0:6
Голы: Агуэро, 27, 31, Жезус, 37, Отаменди, 63, Агуэро, 81, Стерлинг, 89 (пен.)
"Уотфорд": Гомес, Янмат, Холебас, Кабазель, Мариаппа, Клеверли (Перейра, 64), Дукуре, Чалоба (Капу, 70), Грэй (Дини, 74), Каррильо, Ришарлисон
"Манчестер Сити": Мораес, Уолкер, Менди, Отаменди, Стоунс, Фернандиньо, Брёйне (Гюндоган, 66), Сильва (Зане, 78), Стерлинг, Жезус (Силва, 65), Агуэро
Предупреждения: Холебас, 29, Дукуре, 40
Чемпионат Англии
5 тур
"Ливерпуль" - "Бёрнли" 1:1
Голы: Эрфилд, 27, Салах, 30
"Ливерпуль": Миньоле, Робертсон, Матип, Клаван, Александер-Арнольд, Джан, Милнер, Коутиньо, Салах, Фирмино, Старридж
"Бёрнли": Поуп, Лоутон, Уорд, Тарковски, Ми, Корк, Гудмундссон (Барнс, 60), Дефур, Эрфилд, Брэйди, Вуд
Предупреждения: Поуп, 55
"Ньюкасл Юнайтед" - "Сток Сити" 2:1
Голы: Атсу, 19, Шакири, 57, Ласcеллс, 68
"Ньюкасл Юнайтед": Эллиотт, Йедлин, Кларк, Мбемба, Ласcеллс, Мерино, Ритчи, Хэйден (Шелви, 69), Атсу, Хоселу, Перес
"Сток Сити": Батлэнд, Питерс, Виммер, Инди, Зума, Аллен, Флетчер, Шакири, Шупо-Мотинг, Диуф, Хесе (Собхи, 62)
Предупреждения: Хэйден, 25, Виммер, 30, Кларк, 73, Мерино, 77
"Уотфорд" - "Манчестер Сити" 0:6
Голы: Агуэро, 27, 31, Жезус, 37, Отаменди, 63, Агуэро, 81, Стерлинг, 89 (пен.)
"Уотфорд": Гомес, Янмат, Холебас, Кабазель, Мариаппа, Клеверли (Перейра, 64), Дукуре, Чалоба (Капу, 70), Грэй (Дини, 74), Каррильо, Ришарлисон
"Манчестер Сити": Мораес, Уолкер, Менди, Отаменди, Стоунс, Фернандиньо, Брёйне (Гюндоган, 66), Сильва (Зане, 78), Стерлинг, Жезус (Силва, 65), Агуэро
Предупреждения: Холебас, 29, Дукуре, 40
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.