Опрос:

Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Ливерпуль" сыграл вничью с "Бернли", "Манчестер Сити" разгромил "Уотфорд"

"Ливерпуль" не смог обыграть "Бернли" в матче 5-го тура чемпионата Англии.

Чемпионат Англии

5 тур

"Ливерпуль" - "Бёрнли" 1:1

Голы: Эрфилд, 27, Салах, 30

"Ливерпуль": Миньоле, Робертсон, Матип, Клаван, Александер-Арнольд, Джан, Милнер, Коутиньо, Салах, Фирмино, Старридж

"Бёрнли": Поуп, Лоутон, Уорд, Тарковски, Ми, Корк, Гудмундссон (Барнс, 60), Дефур, Эрфилд, Брэйди, Вуд

Предупреждения: Поуп, 55

"Ньюкасл Юнайтед" - "Сток Сити" 2:1

Голы: Атсу, 19, Шакири, 57, Ласcеллс, 68

"Ньюкасл Юнайтед": Эллиотт, Йедлин, Кларк, Мбемба, Ласcеллс, Мерино, Ритчи, Хэйден (Шелви, 69), Атсу, Хоселу, Перес

"Сток Сити": Батлэнд, Питерс, Виммер, Инди, Зума, Аллен, Флетчер, Шакири, Шупо-Мотинг, Диуф, Хесе (Собхи, 62)

Предупреждения: Хэйден, 25, Виммер, 30, Кларк, 73, Мерино, 77

"Уотфорд" - "Манчестер Сити" 0:6

Голы: Агуэро, 27, 31, Жезус, 37, Отаменди, 63, Агуэро, 81, Стерлинг, 89 (пен.)

"Уотфорд": Гомес, Янмат, Холебас, Кабазель, Мариаппа, Клеверли (Перейра, 64), Дукуре, Чалоба (Капу, 70), Грэй (Дини, 74), Каррильо, Ришарлисон

"Манчестер Сити": Мораес, Уолкер, Менди, Отаменди, Стоунс, Фернандиньо, Брёйне (Гюндоган, 66), Сильва (Зане, 78), Стерлинг, Жезус (Силва, 65), Агуэро

Предупреждения: Холебас, 29, Дукуре, 40
Теги: Ливерпуль Бернли Манчестер Сити Уотфорд
Сегодня, 19:03
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.