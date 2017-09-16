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Игорь Шалимов: смена вратаря? Крицюк давно не играл, но он опытный и должен справиться

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол" перед матчем 10-го тура чемпионата России против "Анжи" отметил, что уверен в голкипере Станиславе Крицюке.

"Смена вратаря? Не вижу проблем. Крицюк давно не играл, но он опытный вратарь и с этим должен справиться. Почему не заиграл Сулейманов? У нас восстановились травмированные. Тогда нам не хватало народу, но мы на них рассчитываем", - сказал Шалимов.
Теги: Шалимов Краснодар Анжи
Сегодня, 19:09
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