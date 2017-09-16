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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Максим Боков: нынешний ЦСКА силён именно командной игрой, поэтому не хотелось бы кого-то отмечать
19:38
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"Барселона" благодаря голу Паулиньо обыграла "Хетафе"
В матче 4-го тура чемпионата Испании "Хетафе" на своем поле уступил "Барселоне" – 1:2.
Чемпионат Испании
4 тур
"Хетафе" - "Барселона" 1:2
Гол: Сибасаки, 40 - Д. Суарес, 62, Паулиньо, 85
"Хетафе": Гуайта, Дамиан Суарес, Антунеш, Дьене, Кала, Бергара, Файр, Арамбарри (Портильо, 87), Сибасаки (Хименес, 54), Дьедиу (Мора, 72), Молина
"Барселона": Штеген, Альба, Пике, Юмтити, Роберто, Бускетс, Ракитич (Паулиньо, 80), Иньеста (Д. Суарес, 46), Луис Суарес, Месси, Дембеле (Делофеу, 29)
Предупреждения: Пике, 12, Кала, 32, Альба, 68, Луис Суарес, 76, Дамиан Суарес, 90+2
Чемпионат Испании
4 тур
"Хетафе" - "Барселона" 1:2
Гол: Сибасаки, 40 - Д. Суарес, 62, Паулиньо, 85
"Хетафе": Гуайта, Дамиан Суарес, Антунеш, Дьене, Кала, Бергара, Файр, Арамбарри (Портильо, 87), Сибасаки (Хименес, 54), Дьедиу (Мора, 72), Молина
"Барселона": Штеген, Альба, Пике, Юмтити, Роберто, Бускетс, Ракитич (Паулиньо, 80), Иньеста (Д. Суарес, 46), Луис Суарес, Месси, Дембеле (Делофеу, 29)
Предупреждения: Пике, 12, Кала, 32, Альба, 68, Луис Суарес, 76, Дамиан Суарес, 90+2
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