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"Барселона" благодаря голу Паулиньо обыграла "Хетафе"

В матче 4-го тура чемпионата Испании "Хетафе" на своем поле уступил "Барселоне" – 1:2.

Чемпионат Испании

4 тур

"Хетафе" - "Барселона" 1:2

Гол: Сибасаки, 40 - Д. Суарес, 62, Паулиньо, 85

"Хетафе": Гуайта, Дамиан Суарес, Антунеш, Дьене, Кала, Бергара, Файр, Арамбарри (Портильо, 87), Сибасаки (Хименес, 54), Дьедиу (Мора, 72), Молина

"Барселона": Штеген, Альба, Пике, Юмтити, Роберто, Бускетс, Ракитич (Паулиньо, 80), Иньеста (Д. Суарес, 46), Луис Суарес, Месси, Дембеле (Делофеу, 29)

Предупреждения: Пике, 12, Кала, 32, Альба, 68, Луис Суарес, 76, Дамиан Суарес, 90+2
Теги: Барселона Хетафе
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