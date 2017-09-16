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Владимир Пономарёв: ЦСКА выиграл на классе, "Ростов" показывает пассивный, ветеранский футбол

Владимир Пономарёв: ЦСКА выиграл на классе, "Ростов" показывает пассивный, ветеранский футбол Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды против "Ростов" (2:0) в 10-м туре Премьер-Лиги.

- Об игре:

ЦСКА выиграл на классе, продемонстрировав хорошее движение, я абсолютно не был удивлён увиденному. Более того, перед игрой я дал прогноз - 2:0 в пользу "армейцев". "Ростов" - команда ниже среднего, без классных игроков, все передачи либо поперёк, либо назад, а где требуется ювелирная работа - ничего игроки не показывают, поэтому ничего особенного я в этой команде не увидел. Безусловно, "Ростов" при Бердыеве был иным, та команда была настроена на атаки, хотя и играла вторым номером, но своё счастье у чужих ворот искала очень активно. Сегодня же "Ростов" показывает пассивный, ветеранский футбол. К своим игрокам Кучук может предъявить много претензий.

- О футболистах ЦСКА:

Как всегда меня порадовала оборона, а стоял над ней уверенный в себе и своих силах Игорь Акинфеев, который и успокаивает, и подсказывает своим коллегам. Хорошее движение увидел у Дзагоева, и правильно сделали, что его заменили, поберечь силы надо. А вот Головин с "Динамо" не сыграет из-за перебора жёлтых карточек, и это заметная потеря. Алан и Александр хорошо владеют мячом на скорости, у них есть дриблинг, а с этим огромная проблема во всём российском футболе. Витинью никак себя не найдёт, несмотря на забитый гол, который стал следствием ошибок игроков "Ростова".

- О конкуренции Жамалетдинова и Чалова:

На сегодняшний день ситуация такова, что кто бы не играл - это лишь проба Гончаренко. Мы говорим о молодых форварда ЦСКА, они ещё не раскрылись, да и рановато пока, наверное. Становление футболиста обычно происходит в 22-23 года, а в их возрасте ошибки - естественный процесс, да и "физика" не самая крепкая. Но ничего, всё приходит с опытом.

- О предстоящем матче Кубка России против "Авангарда":

Я не ожидаю большой ротации состава в игре в Курске. Центральные защитники будут играть, здесь никуда не денешься, так сложилась ситуация. Наверняка сыграет Набабкин, а также выйдет на поле Головин, раз уж пропускает следующую игру чемпионата. Мне кажется, нужно в атаке выпустить тройку Витиньо, Чалов и Жамалетдинов, и пусть в троём нагружают соперников, создают моменты и решают их. Но я ожидаю выхода в 1/8 финала Кубка, это обязательно. "Авангард" хоть и не та команда, но если не настроиться соответственно, то могут возникнуть проблемы, и мы неоднократно это видели. Однако я, всё-таки, ожидаю победы на классе и выхода в следующий раунд.
Теги: Пономарев ЦСКА Ростов
Сегодня, 19:38
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(1)
№3 Написал: zenit_53 zenit_53 (Сегодня, 20:36) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
smile это вам не Бердыевский Ростов,а Зенит не справился с ними вот и думай кто у нас чемпионом будет
Регистрация: 20.10.2011
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:40) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
Базелюк стрельнул и пропал, Чалов стрельнул и пропал, Жамалетдинов стрельнул и...ждём продолжения. Одна надёжа на Витю и Васю.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: о_О (Сегодня, 19:40) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
ничего страшного, со спартаком они покажут агрессивный молодежный футбол, лучший матч в чемпионате smile


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ЦВБП ЦСКА всегда бьет пенальти)))
Регистрация: 13.09.2017
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