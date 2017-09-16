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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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20:18
Максим Боков: нынешний ЦСКА силён именно командной игрой, поэтому не хотелось бы кого-то отмечать
Максим Боков: нынешний ЦСКА силён именно командной игрой, поэтому не хотелось бы кого-то отмечать
19:38
Владимир Пономарёв: ЦСКА выиграл на классе, "Ростов" показывает пассивный, ветеранский футбол (3)
Владимир Пономарёв: ЦСКА выиграл на классе, "Ростов" показывает пассивный, ветеранский футбол (3)
18:52
Виктор Гончаренко – журналистам: вы не задаёте вопросов на пресс-конференции, а потом требуете эксклюзива. Его не будет (видео) (1)
Виктор Гончаренко – журналистам: вы не задаёте вопросов на пресс-конференции, а потом требуете эксклюзива. Его не будет (видео) (1)
18:32
Эмануэль Маммана нашел своих собак (7)
Эмануэль Маммана нашел своих собак (7)
16:11
Златан Ибрагимович: возвращаюсь на поле не для того, чтобы быть собой, я буду лучше после возвращения (1)
Златан Ибрагимович: возвращаюсь на поле не для того, чтобы быть собой, я буду лучше после возвращения (1)
Александр Головин пропустит матч c "Динамо"
Полузащитник ЦСКА Александр Головин не сыграет в матче 11-го тура чемпионата России с "Динамо" 23 сентября.
21-летний футболист на 56-й минуте матча 10-го тура РФПЛ с "Ростовом" получил желтую карточку, ставшую для него четвертой в нынешнем первенстве.
21-летний футболист на 56-й минуте матча 10-го тура РФПЛ с "Ростовом" получил желтую карточку, ставшую для него четвертой в нынешнем первенстве.
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