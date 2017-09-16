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Александр Головин пропустит матч c "Динамо"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин не сыграет в матче 11-го тура чемпионата России с "Динамо" 23 сентября.

21-летний футболист на 56-й минуте матча 10-го тура РФПЛ с "Ростовом" получил желтую карточку, ставшую для него четвертой в нынешнем первенстве.
Теги: Головин ЦСКА Динамо
Сегодня, 19:40
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3
(0)
№3 Написал: Manchester United (Сегодня, 20:31) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: cska1971
Ну, сыграет на Кубок, затем отдохнёт перед Манчестером...

отдыхайте отдыхайте)
Регистрация: 9.03.2017
№2 Написал: Гастэряну (Сегодня, 20:22) #
  • 0
  •  (0)
online

Натхо выйдет в опорную, а Дзагоев на место Головина.
Регистрация: 25.02.2016
№1 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 19:46) #
  • +3
  •  (3)

Ну, сыграет на Кубок, затем отдохнёт перед Манчестером...
Регистрация: 26.01.2007
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