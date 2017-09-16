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"Монако" разгромил "Страсбург", Фалькао оформил дубль

"Монако" одержал крупную победу над "Страсбургом" в матче шестого тура чемпионата Франции.

Чемпионат Франции

6 тур

"Монако" - "Страсбург" 3:0

Гол: Лопеш, 45, Фалькао, 51, 67

"Монако": Бенальо, Геззал, Глик, Жемерсон, Жорже, Йоветич (Кейта, 59), Лопеш (Карильо, 72), Сидибе, Тилеманс, Фабиньо, Фалькао (Меите, 85)

"Страсбург": да Коста, Камара, Сека, Терриер, Ахолу, Коне, Манган, Мартен (Гонсалвес, 74), Мартинес (Леинард, 46), Саади, Сако (Грмм, 68)

Предупреждения: Мартен, 1, Манган, 63, Сидибе, 73, Жорже, 84
Теги: Монако
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