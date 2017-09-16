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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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20:18
Максим Боков: нынешний ЦСКА силён именно командной игрой, поэтому не хотелось бы кого-то отмечать
Максим Боков: нынешний ЦСКА силён именно командной игрой, поэтому не хотелось бы кого-то отмечать
19:38
Владимир Пономарёв: ЦСКА выиграл на классе, "Ростов" показывает пассивный, ветеранский футбол (3)
Владимир Пономарёв: ЦСКА выиграл на классе, "Ростов" показывает пассивный, ветеранский футбол (3)
18:52
Виктор Гончаренко – журналистам: вы не задаёте вопросов на пресс-конференции, а потом требуете эксклюзива. Его не будет (видео) (1)
Виктор Гончаренко – журналистам: вы не задаёте вопросов на пресс-конференции, а потом требуете эксклюзива. Его не будет (видео) (1)
18:32
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16:11
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Златан Ибрагимович: возвращаюсь на поле не для того, чтобы быть собой, я буду лучше после возвращения (1)
"Монако" разгромил "Страсбург", Фалькао оформил дубль
"Монако" одержал крупную победу над "Страсбургом" в матче шестого тура чемпионата Франции.
Чемпионат Франции
6 тур
"Монако" - "Страсбург" 3:0
Гол: Лопеш, 45, Фалькао, 51, 67
"Монако": Бенальо, Геззал, Глик, Жемерсон, Жорже, Йоветич (Кейта, 59), Лопеш (Карильо, 72), Сидибе, Тилеманс, Фабиньо, Фалькао (Меите, 85)
"Страсбург": да Коста, Камара, Сека, Терриер, Ахолу, Коне, Манган, Мартен (Гонсалвес, 74), Мартинес (Леинард, 46), Саади, Сако (Грмм, 68)
Предупреждения: Мартен, 1, Манган, 63, Сидибе, 73, Жорже, 84
Чемпионат Франции
6 тур
"Монако" - "Страсбург" 3:0
Гол: Лопеш, 45, Фалькао, 51, 67
"Монако": Бенальо, Геззал, Глик, Жемерсон, Жорже, Йоветич (Кейта, 59), Лопеш (Карильо, 72), Сидибе, Тилеманс, Фабиньо, Фалькао (Меите, 85)
"Страсбург": да Коста, Камара, Сека, Терриер, Ахолу, Коне, Манган, Мартен (Гонсалвес, 74), Мартинес (Леинард, 46), Саади, Сако (Грмм, 68)
Предупреждения: Мартен, 1, Манган, 63, Сидибе, 73, Жорже, 84
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