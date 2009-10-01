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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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"Краснодар" со счетом 5:1 в гостях разгромил "Анжи"
В матче 10-го тура чемпионата России "Анжи" на своем поле потерпел крупное поражение от "Краснодара".
Чемпионат России
10 тур
"Анжи" - "Краснодар" 1:5
Голы: Смолов, 39, Классон, 58, Вандерсон, 72, 74, Полуяхтов, 80, Окриашвили, 82
"Анжи": Будаков, Полуяхтов, Армаш, Тетрашвили, (Гулиев, 76), Самарджич, Афонин, Хубулов, (Липартия, 66), Данченко, Прудников, Маркелов, Базелюк, (Кацаев, 36).
"Краснодар": Крицюк, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Газинский, (Жигулев 83), Петров, Подберёзкин, Каборе, Перейра, (Окриашвили 77), Классон, (Вандерсон, 72), Смолов.
Предупреждения: Маркелов, 90+1
Чемпионат России
10 тур
"Анжи" - "Краснодар" 1:5
Голы: Смолов, 39, Классон, 58, Вандерсон, 72, 74, Полуяхтов, 80, Окриашвили, 82
"Анжи": Будаков, Полуяхтов, Армаш, Тетрашвили, (Гулиев, 76), Самарджич, Афонин, Хубулов, (Липартия, 66), Данченко, Прудников, Маркелов, Базелюк, (Кацаев, 36).
"Краснодар": Крицюк, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Газинский, (Жигулев 83), Петров, Подберёзкин, Каборе, Перейра, (Окриашвили 77), Классон, (Вандерсон, 72), Смолов.
Предупреждения: Маркелов, 90+1
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