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"Краснодар" со счетом 5:1 в гостях разгромил "Анжи"

В матче 10-го тура чемпионата России "Анжи" на своем поле потерпел крупное поражение от "Краснодара".

Чемпионат России

10 тур

"Анжи" - "Краснодар" 1:5

Голы: Смолов, 39, Классон, 58, Вандерсон, 72, 74, Полуяхтов, 80, Окриашвили, 82

"Анжи": Будаков, Полуяхтов, Армаш, Тетрашвили, (Гулиев, 76), Самарджич, Афонин, Хубулов, (Липартия, 66), Данченко, Прудников, Маркелов, Базелюк, (Кацаев, 36).

"Краснодар": Крицюк, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Газинский, (Жигулев 83), Петров, Подберёзкин, Каборе, Перейра, (Окриашвили 77), Классон, (Вандерсон, 72), Смолов.

Предупреждения: Маркелов, 90+1
Теги: Краснодар Анжи
Сегодня, 20:52
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(3)
№9 Написал: scikuni (Сегодня, 22:03) #
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online

tfu,
матч за золото


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пожалста свиньи больше минусов!
Регистрация: 18.05.2016
№8 Написал: Viper Saint-Petersburg (Сегодня, 21:28) #
  • +1
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Если б у Анжи поставили в ворота табуретку счёт наверное такой же был бы. Будаков ноги оторвал хоть раз от земли?


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Друг укажет, на что я способен, враг же научит, как мне поступать.
Регистрация: 8.02.2010
№7 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 21:21) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Уххххх...
Даги по полной отхватывают!!!
И не в первый раз


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Спартак - секта солнцепоклонников (Copa del Sol - "Кубок Солнца")
Регистрация: 12.08.2012
№6 Написал: EldarSab Россия (Сегодня, 21:05) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Сатурн»
такой некоманды я не видел давно. более чем уверен, что кадиев сливается в фнл, иначе хоть пару нормальных игроков бы взял. В прошлом году случайно остались в вышке, вопреки всему, хотя и тогда упорно сливались. Но "неповезло". Видели полупустые трибуны. народ уже все понял и не ходит. Это просто идейные фаны ходят и не ради футбола, а чтобы свои какие то стат данные выполнить. Уж лучше бы вместо этих футболеров выпустили полностью выпускников и старшегруппников академии. Ну был бы результат 1-7 и что.
Регистрация: 12.05.2012
№5 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 21:04) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Интересный матч будет в след воскресенье между нами и Краснодаром...


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№4 Написал: специалист дагестан (Сегодня, 20:58) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Анжи»
всё по делу............соответствуют своему уровню
Регистрация: 24.07.2009
№3 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 20:57) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Краснодар с победой.
Регистрация: 12.02.2013
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 20:55) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Краснодар, не торопясь, разобрался с Анжи.Вандерсон-II, красава, дубль на загляденье..Смолов, четвертый матч, четвертый гол..С победой Краснодар!
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:53) #
  • +4
  •  (6)

Анжи в ФНЛ!
Вот вам и "физрук" Шалимов!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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