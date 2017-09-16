Покуражились. "Краснодар" разгромил на выезде "Анжи".

Чемпионат России



10 тур



"Анжи" - "Краснодар"



Голы: Смолов, 39, Классон, 58, Вандерсон, 72, 74, Полуяхтов, 80, Окриашвили, 82

"Краснодар" продолжил свою беспроигрышную серию, доведя ее до семи матчей. Команда Игоря Шалимова на выезде крупно переиграла махачкалинский "Анжи". Об этой встрече в обзореПровалив первый матч под руководством Вадима Скрипченко, махачкалинский "Анжи" в двух последующих турах собрался и пополнил свой баланс четырьмя очками. Особое место в матче против "Тосно" заслуживает гол Александра Прудникова. Бывший нападающий почти половины команд российского первенства забил мяч в первой же игре за махачкалинцев. Такой великолепный старт - словно вызов главному бомбардиру последних сезонов Федору Смолову. Нападающий "Краснодара", кстати, тоже продолжает огорчать вратарей соперников. В прошлом туре от Федора пострадала "Уфа". И хоть игра форварда не оставила какого-то целостного впечатления, свой момент он сумел реализовать. "Краснодар", несмотря на отсутствие загруженности в Лиге Европы, продолжает оставлять массу вопросов по поводу качества своей игры. Да, погодные условия в "Уфе" были явно не созданы для футбола. Но с наступлением глубокой осени условия становятся только жестче, а игра "Краснодара" по-прежнему далека от той, которую ждут болельщики, даже те, для которых "футбол - это не ваше".В прошлом сезоне "Анжи" и "Краснодар" дважды сыграли вничью 0:0. По настрою команд в первой половине встречи было понятно, что те результаты теперь не устроят никого. Махачкалинцы, несмотря на домашний матч, и не думали играть первым номером. Футболисты Вадима Скрипченко большими силами опускались к своим воротам и быстро убегали вперед, как только появлялась для этого возможность. "Краснодар" же гнул свою линию - комбинационная игра на линии чужой штрафной площади. На двадцатой минуте идеальный розыгрыш гостей чуть не закончился взятием ворот. Сергей Петров хорошо прострелил, а Федор Смолов подстроился и пробил в касание. Александр Будаков не сплоховал в этом моменте.Уже после середины первого тайма нападающий "Краснодара" имел новый момент. Защитники "Анжи" упустили Федора Смолова в центральной зоне, позволив ему хлестко пробить в угол ворот. Александр Будаков застыл на месте, наблюдая, как мяч пролетел в сантиметрах от штанги. Следом Маурисио Перейра мог вывести вперед свою команду, когда ударом со стандарта заставил звенеть на весь стадион стойку ворот "Анжи". На тридцать четвертой минуте "быки" разыграли восхитительную трехходовку, которую должен был завершать голом Виктор Классон. Но форвард "Краснодара" перестарался с ударом, пробив на силу, а не на технику. За пять минут до перерыва Александру Будакову все же пришлось вынимать мяч из сетки. Федор Смолов в чужой штрафной площади подкараулил ошибку защитника хозяев и отправил мяч в пустые ворота "Анжи", когда голкипер махачкалинцев выскочил на перехват. Исход первого тайма выглядел абсолютно заслуженным, а счет вполне мог быть крупнее в пользу "Краснодара". Команда Вадима Скрипченко ничего не могла противопоставить быстрым атакам соперника.Второй тайм "Краснодар" начал так, будто бы и не добивался перевеса в счете до перерыва. Маурисио Перейру вновь вывели партнеры на ударную позицию, а он пальнул близко со штангой ворот. И как ни старался в обороне "Анжи", второй гол "быков" все же состоялся. Вячеслав Подберезкин отыграл на Романа Шишкина на правом фланге, тот легко ушел от соперника и прострелил вдоль ворот. Виктору Классону оставалось только подставить ногу и забить из пределов вратарской. Даже убедительное преимущество в счете не заставило "Краснодар" сбавить обороты. Команда Игоря Шалимова продолжала заигрываться своими комбинациями у чужой штрафной площади, практически ничего не позволяя "Анжи" созидать у ворот Станислава Крицюка.В середине второго тайма счет на табло стал крупным. Вандерсон красиво разобрался с тремя защитниками махачкалинцев и неберущимся выстрелом в правую "девятку" заставил Александра Будакова капитулировать. Игра была сделана, "Краснодар" начал просто куражиться. Спустя пару минут бразилец оформил дубль. И второй гол стал еще лучше первого. С линии штрафной площади Вандерсон, как рукой, закинул мяч в верхний угол ворот "Анжи". Хозяевам удалось отквитать один мяч, когда Владимир Полуяхтов подключился на стандарт и успешно подловил отскок. Но недолго махачкалинцы радовались голу престижа. Вышедший на замену Торнике Окриашвили превратил хороший пас Федора Смолова в голевой. 5:1 - не все зрители на стадионе в Каспийске дождались финального свистка. Гости просто деклассировали своего соперника.У "Краснодара" по итогам встречи было тотальное преимущество по всем основным показателям. И владели мячом "быки" больше, и били по воротам чаще, и точность передач имели выше. Игра и результат удались на славу. Шалимов - физрук? Забудьте об этом. В такой красивый футбол, как играл "Краснодар" в Каспийске, не играла ни одна команда в чемпионате. А вот к тренерским способностям Вадима Скрипченко остаются большие вопросы. За четыре матча - два крупнейших поражения. Александра Григоряна соперники так не разрывали..."Анжи": Будаков, Полуяхтов, Армаш, Тетрашвили, (Гулиев, 76), Самарджич, Афонин, Хубулов, (Липартия, 66), Данченко, Прудников, Маркелов, Базелюк, (Кацаев, 36)."Краснодар": Крицюк, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Газинский, (Жигулев 83), Петров, Подберёзкин, Каборе, Перейра, (Окриашвили 77), Классон, (Вандерсон, 72), Смолов.