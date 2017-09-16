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"Болонья" проиграла "Фиорентине"

В матче 4-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" на своем поле одолела "Болонью".

Чемпионат Италии

4-й тур

"Фиорентина" – "Болонья" – 2:1

Голы: Кьеза, 51 (1:0). Паласио, 52 (1:1). Пеццела, 69 (2:1).

"Фиорентина": Спортьелло, Астори, Бираги, Пеццела, Бруну Гашпар, Бадель, Бенасси (Жил Диаш, 46), Верету, Кьеза (Эйсерик, 82), Теро (Витор Угу, 78), Симеоне.

"Болонья": Миранте, Крафт, Гонсалес, Хеландер, Масина (Мбай, 76), Поли (Петкович, 73), Таидер, Верди, Пульгар, Паласио, Ди Франческо (Оквонково, 80).

Предупреждения: Паласио, 9. Бадель, 16. Ди Франческо, 28. Хеландер, 76.
Теги: Болонья Фиорентина
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