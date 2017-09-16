Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Новости партнеров
Лента новостей:
20:18
Максим Боков: нынешний ЦСКА силён именно командной игрой, поэтому не хотелось бы кого-то отмечать (1)
Максим Боков: нынешний ЦСКА силён именно командной игрой, поэтому не хотелось бы кого-то отмечать (1)
19:38
Владимир Пономарёв: ЦСКА выиграл на классе, "Ростов" показывает пассивный, ветеранский футбол (4)
Владимир Пономарёв: ЦСКА выиграл на классе, "Ростов" показывает пассивный, ветеранский футбол (4)
18:52
Виктор Гончаренко – журналистам: вы не задаёте вопросов на пресс-конференции, а потом требуете эксклюзива. Его не будет (видео) (3)
Виктор Гончаренко – журналистам: вы не задаёте вопросов на пресс-конференции, а потом требуете эксклюзива. Его не будет (видео) (3)
18:32
Эмануэль Маммана нашел своих собак (8)
Эмануэль Маммана нашел своих собак (8)
16:11
Златан Ибрагимович: возвращаюсь на поле не для того, чтобы быть собой, я буду лучше после возвращения (2)
Златан Ибрагимович: возвращаюсь на поле не для того, чтобы быть собой, я буду лучше после возвращения (2)
"Болонья" проиграла "Фиорентине"
В матче 4-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" на своем поле одолела "Болонью".
Чемпионат Италии
4-й тур
"Фиорентина" – "Болонья" – 2:1
Голы: Кьеза, 51 (1:0). Паласио, 52 (1:1). Пеццела, 69 (2:1).
"Фиорентина": Спортьелло, Астори, Бираги, Пеццела, Бруну Гашпар, Бадель, Бенасси (Жил Диаш, 46), Верету, Кьеза (Эйсерик, 82), Теро (Витор Угу, 78), Симеоне.
"Болонья": Миранте, Крафт, Гонсалес, Хеландер, Масина (Мбай, 76), Поли (Петкович, 73), Таидер, Верди, Пульгар, Паласио, Ди Франческо (Оквонково, 80).
Предупреждения: Паласио, 9. Бадель, 16. Ди Франческо, 28. Хеландер, 76.
Чемпионат Италии
4-й тур
"Фиорентина" – "Болонья" – 2:1
Голы: Кьеза, 51 (1:0). Паласио, 52 (1:1). Пеццела, 69 (2:1).
"Фиорентина": Спортьелло, Астори, Бираги, Пеццела, Бруну Гашпар, Бадель, Бенасси (Жил Диаш, 46), Верету, Кьеза (Эйсерик, 82), Теро (Витор Угу, 78), Симеоне.
"Болонья": Миранте, Крафт, Гонсалес, Хеландер, Масина (Мбай, 76), Поли (Петкович, 73), Таидер, Верди, Пульгар, Паласио, Ди Франческо (Оквонково, 80).
Предупреждения: Паласио, 9. Бадель, 16. Ди Франческо, 28. Хеландер, 76.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.