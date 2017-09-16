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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Полузащитник "Штутгарта" получил сотрясение мозга, у игрока сломаны кости лица (фото)
Главный тренер "Штутгарта" Ханнес Вольф после матча 4-го тура чемпионата Германии против "Вольфсбурга" (1:0) сообщил, что полузащитник Кристиан Гентнер получил коленом в лицо от вратаря соперника Куна Кастелса.
Гентнер упал без сознания, а после оказания первой помощи был унесен на носилках.
"У него тяжелое сотрясение мозга. Плюс к этому сломано пару костей лица. Однако врачи говорят, что все будет нормально", - цитирует тренера sportbuzzer.de.
Гентнер упал без сознания, а после оказания первой помощи был унесен на носилках.
"У него тяжелое сотрясение мозга. Плюс к этому сломано пару костей лица. Однако врачи говорят, что все будет нормально", - цитирует тренера sportbuzzer.de.
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