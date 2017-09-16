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Полузащитник "Штутгарта" получил сотрясение мозга, у игрока сломаны кости лица (фото)

Главный тренер "Штутгарта" Ханнес Вольф после матча 4-го тура чемпионата Германии против "Вольфсбурга" (1:0) сообщил, что полузащитник Кристиан Гентнер получил коленом в лицо от вратаря соперника Куна Кастелса.

Гентнер упал без сознания, а после оказания первой помощи был унесен на носилках.

"У него тяжелое сотрясение мозга. Плюс к этому сломано пару костей лица. Однако врачи говорят, что все будет нормально", - цитирует тренера sportbuzzer.de.

Полузащитник "Штутгарта" получил сотрясение мозга, у игрока сломаны кости лица (фото)
Теги: Штутгарт Вольфсбург
Сегодня, 21:26
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:34) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Печально.
Скорейшего выздоровления.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
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