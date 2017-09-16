Полузащитник "Штутгарта" получил сотрясение мозга, у игрока сломаны кости лица (фото)

Главный тренер "Штутгарта" Ханнес Вольф после матча 4-го тура чемпионата Германии против "Вольфсбурга" (1:0) сообщил, что полузащитник Кристиан Гентнер получил коленом в лицо от вратаря соперника Куна Кастелса.Гентнер упал без сознания, а после оказания первой помощи был унесен на носилках."У него тяжелое сотрясение мозга. Плюс к этому сломано пару костей лица. Однако врачи говорят, что все будет нормально", - цитирует тренера sportbuzzer.de.