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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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20:18
Максим Боков: нынешний ЦСКА силён именно командной игрой, поэтому не хотелось бы кого-то отмечать (1)
Максим Боков: нынешний ЦСКА силён именно командной игрой, поэтому не хотелось бы кого-то отмечать (1)
19:38
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18:52
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"Лейпциг" и "Боруссия" из Менхенгладбаха
"Лейпциг" и "Боруссия" из Менхенгладбаха в матче 4-го тура чемпионата Германии сыграли вничью.
Чемпионат Германии
4 тур
"РБ Лейпциг" - "Боруссия" М 2:2
Гол: Вернер, 17, Огустен, 31 - Азар, 25, Штиндль, 62
"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерман, Бернардо, Юпамекано, Кейта, Ильзанкер, Кампль (Брума, 67), Лаймер, Форсберг (Поульсен, 85), Вернер, Огустен (Демме, 59)
"Боруссия" М: Зоммер, Эльведи, Вендт, Гинтер, Вестергор, Крамер, Хофман (Херрманн, 46), Закария, Штиндль, Азар, Раффаэл
Предупреждения: Штиндль, 67, Вернер, 90+1
Удаления: Кейта, 87
Чемпионат Германии
4 тур
"РБ Лейпциг" - "Боруссия" М 2:2
Гол: Вернер, 17, Огустен, 31 - Азар, 25, Штиндль, 62
"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерман, Бернардо, Юпамекано, Кейта, Ильзанкер, Кампль (Брума, 67), Лаймер, Форсберг (Поульсен, 85), Вернер, Огустен (Демме, 59)
"Боруссия" М: Зоммер, Эльведи, Вендт, Гинтер, Вестергор, Крамер, Хофман (Херрманн, 46), Закария, Штиндль, Азар, Раффаэл
Предупреждения: Штиндль, 67, Вернер, 90+1
Удаления: Кейта, 87
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