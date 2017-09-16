"Лейпциг" и "Боруссия" из Менхенгладбаха

"Лейпциг" и "Боруссия" из Менхенгладбаха в матче 4-го тура чемпионата Германии сыграли вничью.Чемпионат Германии4 турВернер, 17, Огустен, 31 - Азар, 25, Штиндль, 62"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерман, Бернардо, Юпамекано, Кейта, Ильзанкер, Кампль (Брума, 67), Лаймер, Форсберг (Поульсен, 85), Вернер, Огустен (Демме, 59)"Боруссия" М: Зоммер, Эльведи, Вендт, Гинтер, Вестергор, Крамер, Хофман (Херрманн, 46), Закария, Штиндль, Азар, РаффаэлПредупреждения: Штиндль, 67, Вернер, 90+1Удаления: Кейта, 87