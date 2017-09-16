Жо сообщил, что в следующем сезоне может покинуть "Коринтианс"

Нападающий "Коринтианс" Жо сообщил, что в следующем сезоне может сменить место работы при наличии предложений."Я останусь в "Коринтиансе" до конца года. А потом хорошенько подумаю. Рассмотрю предложения, если они будут", - цитирует Жо Superesportes.В 2016 году Жо выступал в китайском "Цзянсу Сунин".