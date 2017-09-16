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Вандерсон: матч с "Анжи" не забуду никогда

Полузащитник "Краснодара" Вандерсон в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал победу над "Анжи" (5:1). В этом матче футболист оформил дубль, выйдя на замену во втором тайме.

"Я впервые забил два гола в матче. Хочу поблагодарить одноклубников, это коллективная победа. Думаю, этот матч я не забуду никогда.

Каждый футболист хочет играть в стартовом составе. Я до сих пор стараюсь адаптироваться - другая страна, другой город, другая команда, другой чемпионат. Стараюсь на тренировках и выкладываюсь на сто процентов", - сказал Вандерсон.
Теги: Краснодар Анжи
Сегодня, 23:37
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