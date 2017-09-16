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Дубль Джеко помог "Роме" разгромить "Верону"

В матче 4-го тура чемпионата Италии "Рома" на своем поле обыграла "Верону" – 3:0.

Чемпионат Италии

4 тур

"Рома" - "Верона" 3:0

Голы: Наингголан, 22, Джеко, 33, 63

"Рома": Алиссон - Фасио, Манолас, (Морено, 79), Коларов, Флоренци - Наингголан, (Герсон, 75), де Росси, Ундер, (Шик, 75), Пеллегрини, Эль-Шаарави - Джеко.

"Верона": Николас - Касерес, Супреан, Феррари, Эрто - Сукулини, Бюхель, (Верде, 58), Ромуло, Бесса, Валоти - Кин, (Паццини, 64).

Предупреждения: Валоти, 53, Де Росси, 73

Удаление: Супреан, 66
Теги: Рома Верона
Вчера, 23:42
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