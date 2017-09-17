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Крейг Шекспир: ничья с "Хаддерсфилдом" - хороший результат

Главный тренер "Лестера" Крейг Шекспир после матча с "Хаддерсфилдом" (1:1) в пятом туре чемпионата Англии отметил, что доволен результатом.

"Ничья с "Хаддерсфилдом" - хороший результат. Думаю, что мы играли хуже, особенно в первом тайме. "Хаддерсфилд" играл с нами так, как обычно играем мы. Мы не поддерживали темп. Уйти от поражения и получить одно очко было приятно", - цитирует специалиста Sky Sports.
Теги: Лестер
Сегодня, 00:10
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