Крейг Шекспир: ничья с "Хаддерсфилдом" - хороший результат

Главный тренер "Лестера" Крейг Шекспир после матча с "Хаддерсфилдом" (1:1) в пятом туре чемпионата Англии отметил, что доволен результатом."Ничья с "Хаддерсфилдом" - хороший результат. Думаю, что мы играли хуже, особенно в первом тайме. "Хаддерсфилд" играл с нами так, как обычно играем мы. Мы не поддерживали темп. Уйти от поражения и получить одно очко было приятно", - цитирует специалиста Sky Sports.