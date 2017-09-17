"Манчестер Сити" намерен увеличить зарплату Де Брюйне

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне может подписать с клубом новое соглашение, сообщает The Mirror.Руководство английского клуба довольно 26-летним бельгийцем и хочет сохранить его, предложив улучшенные условия контракта. По новому контракту зарплата хавбека вырастет до 12 миллионов евро в год.