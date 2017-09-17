Опрос:

Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Манчестер Сити" намерен увеличить зарплату Де Брюйне

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне может подписать с клубом новое соглашение, сообщает The Mirror.

Руководство английского клуба довольно 26-летним бельгийцем и хочет сохранить его, предложив улучшенные условия контракта. По новому контракту зарплата хавбека вырастет до 12 миллионов евро в год.
Теги: Манчестер Сити
Сегодня, 12:04
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.