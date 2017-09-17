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"Тосно" - "Спартак": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч десятого тура чемпионата России между "Тосно" и "Спартаком".

"Тосно": Юрченко, Шахов, Дудиев, Чернов, Дугалич, Палиенко, Мирзов, Казаев, Нуну Роша, Полетанович, Заболотный.

Запас: Опарин, Лукичев, Сухарев, Буйволов, Абазов, Быстров, Мухаметшин, Трошечкин, Андерсон Карвальо, Труич, Марков.

"Спартак": Ребров, Кутепов, Джикия, Тигиев, Таски, Петкович, Самедов, Фернандо, Пашалич, Луис Адриано, Педро Роша.

Запас: Селихов, Максименко, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Щербаков, Самсонов, Попов, Бакаев, Промес.
Теги: Тосно Спартак
Сегодня, 12:14
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14
(2)
№14 Написал: Бриг (Сегодня, 13:07) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Неожиданный состав у Спартака, что вот получится..посмотрим...
Регистрация: 21.11.2016
№13 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 12:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Riders1990
Цитата: Городовой
Опять в пять защитников?Жаль не в семь.Это же Тосно)С ними нужно быть осторожными)Это почти Марибор).Удачи лесникам.Тренеру Спартака портрет уже подарили,теперь дело за командой очередную дырку от бублика подарить или ничейку.Каррера после матча:Я доволен ничьей smirk

Не 5 защитников,а 3.Не шарите,лучше не пишите


Как только Спартак забьёт, назад отойдут все - вот только
защитниками их назвать будет нельзя.
Это называется СТАДО!
Регистрация: 14.04.2008
№12 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 12:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Гастэряну
Цитата: Riders1990
Не 5 защитников,а 3.

в заявке пищевикка тигиев и петкович числятся защитниками

Защитники действующие по всему флангу в атаке в том числе


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№11 Написал: Батька (Сегодня, 12:51) #
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online

Цитата: strekall
Цитата: Батька
Цитата: Городовой
Опять в пять защитников?Жаль не в семь.Это же Тосно)С ними нужно быть осторожными)Это почти Марибор).Удачи лесникам.Тренеру Спартака портрет уже подарили,теперь дело за командой очередную дырку от бублика подарить или ничейку.Каррера после матча:Я доволен ничьей smirk

Челси Ювентусу иди свои доводы рассказывай ...а Спартак без тебя разберётся как играть в 3-5 или 10 защитников !!!

Ага, разберетесь laughing Вы хоть два автобуса в ворота ставьте, все одно Тосно вас отимеет! laughing

Хату поставил уже на тосно ? Или так просто покиздеть пришел ...кто выиграет значит тот и заслужил ...это футбол тут и проигрыши и победы бывают ...
Регистрация: 9.09.2016
№10 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 12:47) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Батька
Цитата: Городовой
Опять в пять защитников?Жаль не в семь.Это же Тосно)С ними нужно быть осторожными)Это почти Марибор).Удачи лесникам.Тренеру Спартака портрет уже подарили,теперь дело за командой очередную дырку от бублика подарить или ничейку.Каррера после матча:Я доволен ничьей smirk

Челси Ювентусу иди свои доводы рассказывай ...а Спартак без тебя разберётся как играть в 3-5 или 10 защитников !!!

Ага, разберетесь laughing Вы хоть два автобуса в ворота ставьте, все одно Тосно вас отимеет! laughing


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"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013
№9 Написал: Батька (Сегодня, 12:44) #
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online

Цитата: Городовой
Опять в пять защитников?Жаль не в семь.Это же Тосно)С ними нужно быть осторожными)Это почти Марибор).Удачи лесникам.Тренеру Спартака портрет уже подарили,теперь дело за командой очередную дырку от бублика подарить или ничейку.Каррера после матча:Я доволен ничьей smirk

Челси Ювентусу иди свои доводы рассказывай ...а Спартак без тебя разберётся как играть в 3-5 или 10 защитников !!!
Регистрация: 9.09.2016
№8 Написал: Гастэряну (Сегодня, 12:40) #
  • -2
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Цитата: Riders1990
Не 5 защитников,а 3.

в заявке пищевикка тигиев и петкович числятся защитниками
Регистрация: 25.02.2016
№7 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 12:38) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кот МатроскиN
наконец то посмотрим в бою на Тигиева и Петковича + Роша,
составо очень неожиданен но приятен)

Лучше не смотри - опозорятся... stuck_out_tongue_winking_eye


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"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013
№6 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 12:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
Опять в пять защитников?Жаль не в семь.Это же Тосно)С ними нужно быть осторожными)Это почти Марибор).Удачи лесникам.Тренеру Спартака портрет уже подарили,теперь дело за командой очередную дырку от бублика подарить или ничейку.Каррера после матча:Я доволен ничьей smirk

Не 5 защитников,а 3.Не шарите,лучше не пишите


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№5 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 12:32) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
наконец то посмотрим в бою на Тигиева и Петковича + Роша,
составо очень неожиданен но приятен)


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№4 Написал: GS Москва (Сегодня, 12:32) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: сектант
Промес на банке

Право на отдых.
А Ещенко с Комбаровым - по просьбам трудящихся!

Цитата: Городовой
Опять в пять защитников?

Наигрывают схему к Ливеру.
Регистрация: 22.09.2009
№3 Написал: Гастэряну (Сегодня, 12:29) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: сектант
Промес на банке...такое себе...

берегут на игру против Кубани
Регистрация: 25.02.2016
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 12:24) #
  • -4
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Опять в пять защитников?Жаль не в семь.Это же Тосно)С ними нужно быть осторожными)Это почти Марибор).Удачи лесникам.Тренеру Спартака портрет уже подарили,теперь дело за командой очередную дырку от бублика подарить или ничейку.Каррера после матча:Я доволен ничьей smirk


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
№1 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 12:24) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Промес на банке...такое себе...
Регистрация: 3.11.2016
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