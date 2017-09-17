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"Ахмат" в гостях не удержал победу над "СКА-Хабаровск"

В матче 10-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" на своем поле поделил очки с "Ахматом".

Чемпионат России

10 тур

"СКА-Хабаровск" - "Ахмат" 2:2

Голы: Савичев, 16, Мбенг, 72, Швец, 86, Христов, 90

"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Габулов, (Христов. 82), Наваловский, Савичев, Дедечко, Корян, (Федотов, 73), Карасев, Маркович.

"Ахмат": Городов, Уциев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Роши, (Раванелли, 70), Швец, Исмаэл, Садаев, (Бериша, 66), Митришев, Лео, (Мбенг, 65).

Предупреждения: Швец, 64, Корян, 68, Бериша, 88, Наваловский, 88
Теги: СКА-Хабаровск Ахмат
Сегодня, 12:57
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4
(0)
№4 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 13:05) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Терек»
Краснодарского физручилу надо гнать и как можно скорее.
Регистрация: 7.05.2017
№3 Написал: Бриг (Сегодня, 13:04) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Что-то от перемены слагаемых в Ахмате, сумма не меняется...Может Кононов, все таки переломит ситуацию..А пока рахимовский Терек, яркие игры, чередуются с безликими..А хабаровчане молодцы..бились до конца и счет сравняли..
Регистрация: 21.11.2016
№2 Написал: Александр Чистяков (Сегодня, 13:00) #
  • +4
  •  (4)

в хабаровске все будут терять очки!
Регистрация: 11.09.2016
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:59) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
молодцы СКА
жаль при 1-0 не удержали, но молодцы, что пропустив в конце - не бросили играть!
Молодцы!)


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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