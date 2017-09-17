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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Ахмат" в гостях не удержал победу над "СКА-Хабаровск"
В матче 10-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" на своем поле поделил очки с "Ахматом".
Чемпионат России
10 тур
"СКА-Хабаровск" - "Ахмат" 2:2
Голы: Савичев, 16, Мбенг, 72, Швец, 86, Христов, 90
"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Габулов, (Христов. 82), Наваловский, Савичев, Дедечко, Корян, (Федотов, 73), Карасев, Маркович.
"Ахмат": Городов, Уциев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Роши, (Раванелли, 70), Швец, Исмаэл, Садаев, (Бериша, 66), Митришев, Лео, (Мбенг, 65).
Предупреждения: Швец, 64, Корян, 68, Бериша, 88, Наваловский, 88
Чемпионат России
10 тур
"СКА-Хабаровск" - "Ахмат" 2:2
Голы: Савичев, 16, Мбенг, 72, Швец, 86, Христов, 90
"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Габулов, (Христов. 82), Наваловский, Савичев, Дедечко, Корян, (Федотов, 73), Карасев, Маркович.
"Ахмат": Городов, Уциев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Роши, (Раванелли, 70), Швец, Исмаэл, Садаев, (Бериша, 66), Митришев, Лео, (Мбенг, 65).
Предупреждения: Швец, 64, Корян, 68, Бериша, 88, Наваловский, 88
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