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Трахтенберг прервал интервью с Заболотным, чтобы обратить внимание журналистов на Реброва (видео)

После окончания игры прошлого тура между "Спартаком" и "Рубином" ни один игрок красно-белых не остановился перед журналистами, с которыми пообщался только пресс-атташе клуба Леонид Трахтенберг, заявившийся об обиде команды на прессу и пообещавший изменить ситуацию.



Сегодня во время записи интервью с нападающим "Тосно" Антоном Заболотным по микст-зоне прошёл голкипер "Спартака" Артём Ребров. Трахтенберг, показывая на Реброва, вклинился и заявил:

- Чтоб потом не было обидно, ребята, что "Спартак" не общается!

Во время реплики Трахтенберга Заболотному пришлось замолчать, так как пресс-атташе "Спартака" перекрикивал его

Rusfootball.info
Теги: Спартак Rвидео Тосно
Сегодня, 16:23
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16
(4)
№16 Написал: Шмайхель (Сегодня, 17:28) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Algus64
а есть ромб головного мозга - все исключительное... г...
Ещё есть лазурно - газовая гангрена - с этим если и живут то недолго и бессмысленно .

Цитата: Nastroenie
Трахтенберг очень похож на моих местных кб-братьев с русфутболинфо (не всех конечно)...такое же грубое, неотёсанное претенциозное дерьмо
Зато таких пидоров как ты , точно нет.


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№15 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 17:19) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Трахтенберг очень похож на моих местных кб-братьев с русфутболинфо (не всех конечно)...такое же грубое, неотёсанное претенциозное дерьмо.
Регистрация: 2.12.2014
№14 Написал: Sergeevich (Сегодня, 17:11) #
  • +8
  •  (8)

Цитата: Лечащий Врач
Чуть не обосрались сегодня,когда Тосно сравнял

Вообще-то обосрались сегодня хрюшки.
Регистрация: 26.09.2015
№13 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 16:58) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Трах из всего шоу делает)
Регистрация: 6.04.2016
№12 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 16:56) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ART0202
Все ребята поплыли даже Трахтенбергу нервов не хватило чемпионы ху...евы


Сейчас опять про всемирный заговор рассказывать начнут.
Регистрация: 22.02.2013
№11 Написал: ART0202 мос. обл. (Сегодня, 16:51) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
Все ребята поплыли даже Трахтенбергу нервов не хватило чемпионы ху...евы
Регистрация: 17.06.2015
№10 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 16:50) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Лечащий Врач
Цитата: Algus64
Ну да, ну да... "Спартак" же - исключение..

В этом-ты прав
Цитата: Algus64
За кого болеет Черданцев - у него надо спрашивать, а не у меня или кого-то ещё.

И спрашиватьне надо-за деньги газпрома

А должен болеть за деньги Лукойла? Обязан просто?

"Спартачье" мышления понятно. Есть православнутость головного мозга, есть едросость головного мозга, а есть ромб головного мозга - все исключительное... г...
Регистрация: 22.02.2013
№9 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 16:49) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Algus64
Ну да, ну да... "Спартак" же - исключение..

В этом-ты прав
Цитата: Algus64
За кого болеет Черданцев - у него надо спрашивать, а не у меня или кого-то ещё.

И спрашиватьне надо-за деньги газпрома


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№8 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 16:45) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Лечащий Врач
Цитата: Algus64
Лукойловские выкормыши вынуждены заткнуться? А как они вопили по весне! Точно свиным навозом весь мир готовы были заляпать.

Журналисты,болеющие за Спартак,болеют за него.Остальные-за деньги газпрома.
Ответь,старпёр,за кого болеет Черданцев?

Ну да, ну да... "Спартак" же - исключение... Всё время забываю, что есть только одна команда, а всё остальное - дерьмо... "Спартачи" очень похожи на Единую Россию в политике и РПЦ в религии - не зря "сектой" называют.

За кого болеет Черданцев - у него надо спрашивать, а не у меня или кого-то ещё.
Регистрация: 22.02.2013
№7 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 16:41) #
  • -9
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Algus64
Лукойловские выкормыши вынуждены заткнуться? А как они вопили по весне! Точно свиным навозом весь мир готовы были заляпать.

Журналисты,болеющие за Спартак,болеют за него.Остальные-за деньги газпрома.
Ответь,старпёр,за кого болеет Черданцев?


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№6 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 16:40) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Старый дурак... laughing
Регистрация: 24.10.2007
№5 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 16:39) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Лечащий Врач
Цитата: Algus64
А из-за чего "Великая Народная Команда" обиделась на прессу, если не секрет? Из-за того, что пресса не восхваляет их истинно чемпионскую игру?

Из-за того,что все СМИ-газпромовские выкормыши.Чуть не обосрались сегодня,когда Тосно сравнял

Лукойловские выкормыши вынуждены заткнуться? А как они вопили по весне - свиным навозом весь мир готовы были заляпать!
Регистрация: 22.02.2013
№4 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 16:37) #
  • -10
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Algus64
А из-за чего "Великая Народная Команда" обиделась на прессу, если не секрет? Из-за того, что пресса не восхваляет их истинно чемпионскую игру?

Из-за того,что все СМИ-газпромовские выкормыши.Чуть не обосрались сегодня,когда Тосно сравнял


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№3 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 16:32) #
  • +7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
А из-за чего "Великая Народная Команда" обиделась на прессу, если не секрет? Из-за того, что пресса не восхваляет их истинно чемпионскую игру?
Регистрация: 22.02.2013
№2 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 16:30) #
  • +6
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
истеричка свинная


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№1 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 16:29) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Трахтенберг скурвился.Шёл бы обратно в СЭ


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
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