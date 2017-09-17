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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Челси" и "Арсенал" сыграли вничью (1)
"Челси" и "Арсенал" сыграли вничью (1)
16:46
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16:23
Трахтенберг прервал интервью с Заболотным, чтобы обратить внимание журналистов на Реброва (видео) (16)
Трахтенберг прервал интервью с Заболотным, чтобы обратить внимание журналистов на Реброва (видео) (16)
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Трахтенберг прервал интервью с Заболотным, чтобы обратить внимание журналистов на Реброва (видео)
После окончания игры прошлого тура между "Спартаком" и "Рубином" ни один игрок красно-белых не остановился перед журналистами, с которыми пообщался только пресс-атташе клуба Леонид Трахтенберг, заявившийся об обиде команды на прессу и пообещавший изменить ситуацию.
Сегодня во время записи интервью с нападающим "Тосно" Антоном Заболотным по микст-зоне прошёл голкипер "Спартака" Артём Ребров. Трахтенберг, показывая на Реброва, вклинился и заявил:
- Чтоб потом не было обидно, ребята, что "Спартак" не общается!
Во время реплики Трахтенберга Заболотному пришлось замолчать, так как пресс-атташе "Спартака" перекрикивал его
Rusfootball.info
Сегодня во время записи интервью с нападающим "Тосно" Антоном Заболотным по микст-зоне прошёл голкипер "Спартака" Артём Ребров. Трахтенберг, показывая на Реброва, вклинился и заявил:
- Чтоб потом не было обидно, ребята, что "Спартак" не общается!
Во время реплики Трахтенберга Заболотному пришлось замолчать, так как пресс-атташе "Спартака" перекрикивал его
Rusfootball.info
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