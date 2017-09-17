Трахтенберг прервал интервью с Заболотным, чтобы обратить внимание журналистов на Реброва (видео)

После окончания игры прошлого тура между "Спартаком" и "Рубином" ни один игрок красно-белых не остановился перед журналистами, с которыми пообщался только пресс-атташе клуба Леонид Трахтенберг, заявившийся об обиде команды на прессу и пообещавший изменить ситуацию.Сегодня во время записи интервью с нападающим "Тосно" Антоном Заболотным по микст-зоне прошёл голкипер "Спартака" Артём Ребров. Трахтенберг, показывая на Реброва, вклинился и заявил:- Чтоб потом не было обидно, ребята, что "Спартак" не общается!Во время реплики Трахтенберга Заболотному пришлось замолчать, так как пресс-атташе "Спартака" перекрикивал его