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Квинси Промес: в четвертый раз в сезоне упускаем победу, для меня это необъяснимо, невероятно (видео)

Нападающий "Спартака" Квинси Промес подвел итоги матча 10-го тура чемпионата России против "Тосно" (2:2).



– Забили хороший гол, пытались забить второй, сделали это. Не было никаких проблем. Потом "Тосно" отыграл один мяч. В четвертый раз в сезоне мы упускаем победу, для меня это необъяснимо, невероятно. Я очень разочарован.

– Почему не смогли одержать победу?

– Я не хочу говорить о деталях, но такое происходит не в первый раз. Что-то нужно изменить.

– Что сказал Каррера?

– Каррера был очень зол.

– Есть ли у команды проблемы с физической готовностью?

– Мы себя чувствуем хорошо. Дело не в этом.

Rusfootball.info
Теги: Промес Спартак Тосно Rвидео
Сегодня, 16:27
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(2)
№8 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 17:31) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Забили два - и пошли праздновать прошлогоднее чемпионство...
Регистрация: 24.09.2013
№7 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 17:08) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
– Я не хочу говорить о деталях, но такое происходит не в первый раз. Что-то нужно изменить.


Квинси, у тебя есть только один способ что-то изменить - бежать подальше от "Спартака", пока они и тебя не превратили в игрока, у которого нет никакого желания играть в футбол. Эту команду ты в одиночку не вытащишь и не изменишь.
Регистрация: 22.02.2013
№6 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 17:03) #
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Болеет за:
«Зенит»
Перед матчем дед давал вью. Спорток должен успокоить Тосно, сказал, получилось наоборот. Ждём новое вью
Регистрация: 17.05.2015
№5 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 16:55) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Так в чем тогда дело? Чемпионство расслабило? Если вы профи, это недопустимо. Если вы-фуфло, то, пожалуй, оно и можно. Сезон провален уже сейчас, но биться надо в каждом последующем матче. До последней секунды, мля. Результат-уж какой будет теперь-сами виноваты. За честь за свою бейтесь. В прошлом сезоне на последних минутах вытаскивали-теперь на последних минутах просираете. Регулярно. Ищите, в чем дело...И разозлитесь уже. На себя, разумеется-это не вас обыграли на классе-это вы проигрываете, как девочки. Вас за счет характера имеют, которого вам недостает. А это, посоны, косяк серьезный. Простим вам все, кроме наплевательства. Бейтесь до последней секунды. Продувайте при этом, если уж на то пошло, но хоть стыдно за вас не будет. А сейчас стыдно, мужики. Ей-богу, стыдно.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№4 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 16:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лечащий Врач
Каррера! Убирай Комбарова! Это гнилое яблоко

Да ну, там всех кроме Роши (он ещё не чемпион) можно убирать
Регистрация: 30.08.2009
№3 Написал: AVG Россия (Сегодня, 16:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лечащий Врач
Каррера! Убирай Комбарова

Петковича туда же . Первый мяч его привоз
Регистрация: 18.11.2016
№2 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 16:31) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
– Мы себя чувствуем хорошо. Дело не в этом.

А в чем(ком)?
Регистрация: 21.08.2012
№1 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 16:30) #
  • -2
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Болеет за:
«Спартак»
Каррера! Убирай Комбарова! Это гнилое яблоко


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
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