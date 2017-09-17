Квинси Промес: в четвертый раз в сезоне упускаем победу, для меня это необъяснимо, невероятно (видео)

Нападающий "Спартака" Квинси Промес подвел итоги матча 10-го тура чемпионата России против "Тосно" (2:2).– Забили хороший гол, пытались забить второй, сделали это. Не было никаких проблем. Потом "Тосно" отыграл один мяч. В четвертый раз в сезоне мы упускаем победу, для меня это необъяснимо, невероятно. Я очень разочарован.– Я не хочу говорить о деталях, но такое происходит не в первый раз. Что-то нужно изменить.– Каррера был очень зол.– Мы себя чувствуем хорошо. Дело не в этом.