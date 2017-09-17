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Резиуан Мирзов: не опустили руки при 0:2 (видео)

Полузащитник "Тосно" Резиуан Мирзов поделился впечатлениями от матча против "Спартака" (2:2).



- Не опустили руки при 0:2, пошли вперед и удачно забили первый гол и всеми силами пошли забивать второй. Считаю, что с такой хорошей командой мы сыграли удачно.

- Какой изначально был план на игру?

- Играть в свой футбол. До удаления играли неплохо. После 0:1 у нас тоже были моменты, тем более с такой хорошей командой.

- Ожидали, что у "Спартака" будет такая ротация?

- Понимали, что какие-то изменения у соперника будут, ведь они играли против "Марибора" на неделе. Но мы больше думаем о себе.

- Дмитрий Парфенов какие слабые места у "Спартака" показывал?

- У нас свой футбол, играть вперед. В таких ситуациях главное не опускать руки.

- В перерыве как изменилась тактика?

- Тактика не поменялась. Просто у нас на одного игрока стало меньше. Играли на атаку, так как проигрывали.

- На ваш взгляд, удаление было?

- Честно, я не знаю.

Rusfootball.info
Теги: Тосно Спартак Rвидео
Сегодня, 16:44
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