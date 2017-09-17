Резиуан Мирзов: не опустили руки при 0:2 (видео)

Полузащитник "Тосно" Резиуан Мирзов поделился впечатлениями от матча против "Спартака" (2:2).- Не опустили руки при 0:2, пошли вперед и удачно забили первый гол и всеми силами пошли забивать второй. Считаю, что с такой хорошей командой мы сыграли удачно.- Играть в свой футбол. До удаления играли неплохо. После 0:1 у нас тоже были моменты, тем более с такой хорошей командой.- Понимали, что какие-то изменения у соперника будут, ведь они играли против "Марибора" на неделе. Но мы больше думаем о себе.- У нас свой футбол, играть вперед. В таких ситуациях главное не опускать руки.- Тактика не поменялась. Просто у нас на одного игрока стало меньше. Играли на атаку, так как проигрывали.- Честно, я не знаю.