Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Новости партнеров
Лента новостей:
17:30
"Челси" и "Арсенал" сыграли вничью (1)
"Челси" и "Арсенал" сыграли вничью (1)
16:46
Антон Заболотный: хорошо, что Петкович дал мне такой удачный пас. Неплохая голевая (видео) (1)
Антон Заболотный: хорошо, что Петкович дал мне такой удачный пас. Неплохая голевая (видео) (1)
16:27
Квинси Промес: в четвертый раз в сезоне упускаем победу, для меня это необъяснимо, невероятно (видео) (8)
Квинси Промес: в четвертый раз в сезоне упускаем победу, для меня это необъяснимо, невероятно (видео) (8)
16:23
Трахтенберг прервал интервью с Заболотным, чтобы обратить внимание журналистов на Реброва (видео) (16)
Трахтенберг прервал интервью с Заболотным, чтобы обратить внимание журналистов на Реброва (видео) (16)
14:56
И даже судья не помог (20)
И даже судья не помог (20)
14:22
Андрей Талалаев: очень тяжело сломать стереотипы и заставить игроков захотеть играть в футбол (2)
Андрей Талалаев: очень тяжело сломать стереотипы и заставить игроков захотеть играть в футбол (2)
13:08
Гениальный Довбня и мощь угловых "Ахмата" - все о том, почему в Хабаровске случился крутой матч (1)
Гениальный Довбня и мощь угловых "Ахмата" - все о том, почему в Хабаровске случился крутой матч (1)
Антон Заболотный: хорошо, что Петкович дал мне такой удачный пас. Неплохая голевая (видео)
Автор забитого мяча и голевой передачи в матче со «Спартаком» (2:2), нападающий «Тосно» и сборной России Антон Заболотный рассказал о ничьей, которая для его команда вышла сродни победе, передаёт корреспондент Rusfootball.info.
– Эта ничья сродни победе. Показали неплохую игру в контратаках в меньшинстве против команды Лиги чемпионов. Какой бы ни был ротационный состав, «Спартак» есть «Спартак». До конца бились, Бог вознаградил нас за работу. Удачная концовка, положительный результат.
– На 2-й тайм команда вышла другой, что изменилось?
– Никакой апатии не было. Посмотрели друг на друга в раздевалке, посмеялись. Ну что, удаление, надо играть дальше, не может выходить с поднятыми руками. При своих трибунах хотели показать хорошую игру, получилось.
– Не чувствовали, что словно в гостях играете?
– Много народу за «Тосно» болело. Может, зенитовские были. Приятно, что люди ходят на футбол, поддерживают нас, спасибо им!
– Ждали ошибки Петковича или так случайно получилось?
– Как я могу ждать ошибки соперника? Прессинговал я всю игру, ждал момента, наконец дождался. Хорошо, что он дал мне такой удачный пас, неплохая голевая.
– Вам не хватало Маркова по ходу игры?
– Я много раз говорил тренеру, что мне удобнее играть в 2 нападающих. Но это решение тренера, я не могу его оговаривать и что-то своё вносить. Эта замена планировалась, хорошо, что произошла вовремя.
– Понятно, что удаление спутало план на игру, а изначально каким он был?
– Не отходить назад, больше прессинговать, нагружать защитников.
(интервью прерывается обращением пресс-атташе «Спартака» Леонидом Трахтенбергом к журналистам)
– Ваша задача изменилась после удаления?
– Нет, я так же прессинговал и ждал своего момента, чтобы давать спартаковцам меньше свободы.
– Обсуждали спартаковское прошлое ваших тренеров?
– Естественно. Я думаю, у тренеров было больше мотивации, чем у нас, они больше хотели выйти на поле. Но свою мотивацию они передали нам, мы сыграли за тренерский штаб. Любой матч для нас, любые очки с такими соперниками – очень приятный глоток воздуха для нас.
– Эта ничья сродни победе. Показали неплохую игру в контратаках в меньшинстве против команды Лиги чемпионов. Какой бы ни был ротационный состав, «Спартак» есть «Спартак». До конца бились, Бог вознаградил нас за работу. Удачная концовка, положительный результат.
– На 2-й тайм команда вышла другой, что изменилось?
– Никакой апатии не было. Посмотрели друг на друга в раздевалке, посмеялись. Ну что, удаление, надо играть дальше, не может выходить с поднятыми руками. При своих трибунах хотели показать хорошую игру, получилось.
– Не чувствовали, что словно в гостях играете?
– Много народу за «Тосно» болело. Может, зенитовские были. Приятно, что люди ходят на футбол, поддерживают нас, спасибо им!
– Ждали ошибки Петковича или так случайно получилось?
– Как я могу ждать ошибки соперника? Прессинговал я всю игру, ждал момента, наконец дождался. Хорошо, что он дал мне такой удачный пас, неплохая голевая.
– Вам не хватало Маркова по ходу игры?
– Я много раз говорил тренеру, что мне удобнее играть в 2 нападающих. Но это решение тренера, я не могу его оговаривать и что-то своё вносить. Эта замена планировалась, хорошо, что произошла вовремя.
– Понятно, что удаление спутало план на игру, а изначально каким он был?
– Не отходить назад, больше прессинговать, нагружать защитников.
(интервью прерывается обращением пресс-атташе «Спартака» Леонидом Трахтенбергом к журналистам)
– Ваша задача изменилась после удаления?
– Нет, я так же прессинговал и ждал своего момента, чтобы давать спартаковцам меньше свободы.
– Обсуждали спартаковское прошлое ваших тренеров?
– Естественно. Я думаю, у тренеров было больше мотивации, чем у нас, они больше хотели выйти на поле. Но свою мотивацию они передали нам, мы сыграли за тренерский штаб. Любой матч для нас, любые очки с такими соперниками – очень приятный глоток воздуха для нас.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.