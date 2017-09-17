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Антон Заболотный: хорошо, что Петкович дал мне такой удачный пас. Неплохая голевая (видео)

Автор забитого мяча и голевой передачи в матче со «Спартаком» (2:2), нападающий «Тосно» и сборной России Антон Заболотный рассказал о ничьей, которая для его команда вышла сродни победе, передаёт корреспондент Rusfootball.info.



– Эта ничья сродни победе. Показали неплохую игру в контратаках в меньшинстве против команды Лиги чемпионов. Какой бы ни был ротационный состав, «Спартак» есть «Спартак». До конца бились, Бог вознаградил нас за работу. Удачная концовка, положительный результат.

– На 2-й тайм команда вышла другой, что изменилось?

– Никакой апатии не было. Посмотрели друг на друга в раздевалке, посмеялись. Ну что, удаление, надо играть дальше, не может выходить с поднятыми руками. При своих трибунах хотели показать хорошую игру, получилось.

– Не чувствовали, что словно в гостях играете?

– Много народу за «Тосно» болело. Может, зенитовские были. Приятно, что люди ходят на футбол, поддерживают нас, спасибо им!

– Ждали ошибки Петковича или так случайно получилось?

– Как я могу ждать ошибки соперника? Прессинговал я всю игру, ждал момента, наконец дождался. Хорошо, что он дал мне такой удачный пас, неплохая голевая.

– Вам не хватало Маркова по ходу игры?

– Я много раз говорил тренеру, что мне удобнее играть в 2 нападающих. Но это решение тренера, я не могу его оговаривать и что-то своё вносить. Эта замена планировалась, хорошо, что произошла вовремя.

– Понятно, что удаление спутало план на игру, а изначально каким он был?

– Не отходить назад, больше прессинговать, нагружать защитников.

(интервью прерывается обращением пресс-атташе «Спартака» Леонидом Трахтенбергом к журналистам)

– Ваша задача изменилась после удаления?

– Нет, я так же прессинговал и ждал своего момента, чтобы давать спартаковцам меньше свободы.

– Обсуждали спартаковское прошлое ваших тренеров?

– Естественно. Я думаю, у тренеров было больше мотивации, чем у нас, они больше хотели выйти на поле. Но свою мотивацию они передали нам, мы сыграли за тренерский штаб. Любой матч для нас, любые очки с такими соперниками – очень приятный глоток воздуха для нас.
Теги: Заболотный Тосно Спартак Петкович Rвидео
Сегодня, 16:46
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№1 Написал: Polukarov Санкт-Петербург (Сегодня, 17:28) #
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Спартак выигрывал у Тосно, к 86-й минуте, только за счёт помощи арбитра Сельдякова и боковых!
Игроки Тосно умело играли в меньшенстве и могли не только не проиграть, но и ВЫИГРАТЬ, но из-за безобразного судейства, в пользу Спартака, команда Тосно не выиграла, а сыграла В НИЧЬЮ в меньшенстве.
А что было бы если команда Тосно играла бы в полном составе???
«Спартак» третью свою игру уже ведёт со счётом 2:0 и не может выиграть.
Безобразно играет вся оборона Спартака.
Каррера поплыл и не знает что делать.
Нет взаимопонимания в защите.
Безсистемная ротация состава.
Замены Карреры не усиливают игру, а ведут к провалу концовки матчей.
Зачем он поменял Таски?
А в других матчах, не пойми какие замены, а усиления нет и Спартак проваливает концовки.
Ведь Карреру приглашали, как специалиста по обороне и защитным построениям!
И что мы по факту получили!
Спартаковцы уже ПРОПУСТИЛИ 15 мячей в 10-ти играх чемпионата!
Больше пропущенных только у Анжи — 23!
При ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ разнице забитых и пропущенных мячей!
Тосно сыграла свой лучший матч в своей футбольной ИСТОРИИ, несмотря на ВОПИЮЩЕЕ скандальное судейство Сельдякова в пользу Спартака!
Играя в меньшенстве, игроки Тосно сыграли ВНИЧЬЮ, но эта ничья, по игре, стоит многих побед!
Это великая футбольная победа Тосно и их тренера Дмитрия Парфёнова.
А Спартак, в очередной раз, доказал, что без помощи арбитров, они не умеют честно побеждать, только с помощью скандального судейства, в свою пользу!
Арбитры, всеми НЕПРАВДАМИ и СКАНДАЛАМИ, помогают Спартаку, а Спартак не выигрывает!!!
Спартаку надо честно играть, а не надеяться на скандальное судейство в свою пользу!
Поздравляем Тосно с этим ГРАНДИОЗНЫМ футбольным УСПЕХОМ!!!
МЫ ГОРДИМСЯ игроками Тосно!!!
Они совершили БОЛЬШОЙ футбольный подвиг, вопреки плохому судейству арбитра Сельдякова!
Все молодцы! ГЕРОИ футбольного ДНЯ!
Регистрация: 8.05.2017
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