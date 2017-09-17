Опрос:

Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Челси" и "Арсенал" сыграли вничью

"Челси" и "Арсенал" поделили очки в матче 5-го тура чемпионата Англии.

Чемпионат Англии

5-й тур

"Челси" – "Арсенал" – 0:0

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл, Мозес, Канте, Фабрегас, Алонсо, Виллиан (Азар, 70), Мората (Кристенсен, 89), Педро (Бакайоко, 46).

"Арсенал": Чех, Мустафи, Косьельни, Монреаль, Бельерин, Джака, Рэмси, Ивоби (Эль-Ненни, 80), Уэлбек (Жиру, 73), Колашинац, Ляказетт (Санчес, 66).

Предупреждения: Давид Луиз, 52. Мората, 65. Эль-Ненни, 84. Колашинац, 90+1. Бельерин, 90+3.

Удаление: Давид Луиз, 87.
Теги: Челси Арсенал
Сегодня, 17:30
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 17:40) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
жаль,без голов...игра серьезная!! flushed


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.