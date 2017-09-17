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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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17:30
"Челси" и "Арсенал" сыграли вничью (1)
"Челси" и "Арсенал" сыграли вничью (1)
16:46
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"Челси" и "Арсенал" сыграли вничью
"Челси" и "Арсенал" поделили очки в матче 5-го тура чемпионата Англии.
Чемпионат Англии
5-й тур
"Челси" – "Арсенал" – 0:0
"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл, Мозес, Канте, Фабрегас, Алонсо, Виллиан (Азар, 70), Мората (Кристенсен, 89), Педро (Бакайоко, 46).
"Арсенал": Чех, Мустафи, Косьельни, Монреаль, Бельерин, Джака, Рэмси, Ивоби (Эль-Ненни, 80), Уэлбек (Жиру, 73), Колашинац, Ляказетт (Санчес, 66).
Предупреждения: Давид Луиз, 52. Мората, 65. Эль-Ненни, 84. Колашинац, 90+1. Бельерин, 90+3.
Удаление: Давид Луиз, 87.
Чемпионат Англии
5-й тур
"Челси" – "Арсенал" – 0:0
"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл, Мозес, Канте, Фабрегас, Алонсо, Виллиан (Азар, 70), Мората (Кристенсен, 89), Педро (Бакайоко, 46).
"Арсенал": Чех, Мустафи, Косьельни, Монреаль, Бельерин, Джака, Рэмси, Ивоби (Эль-Ненни, 80), Уэлбек (Жиру, 73), Колашинац, Ляказетт (Санчес, 66).
Предупреждения: Давид Луиз, 52. Мората, 65. Эль-Ненни, 84. Колашинац, 90+1. Бельерин, 90+3.
Удаление: Давид Луиз, 87.
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