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Леонид Трахтенберг в Твиттере вспомнил о том, как игроки "Спартака" предали Владимира Федотова

Пресс-атташе "Спартака" Леонид Трахтенберг в Твиттере вспомнил о том, как игроки "Спартака" предали Владимира Федотова в 2007 году.

По мнению болельщиков, своим сообщением Трахтенберг намекает на аналогичное положение дел в нынешнем "Спартаке".

Леонид Трахтенберг в Твиттере вспомнил о том, как игроки "Спартака" предали Владимира Федотова

Однако позже Трахтенберг это опроверг:



Напомним, сегодня в матче 10-го тура российской Премьер-Лиги "Спартак" в Санкт-Петербурге сыграл вничью с "Тосно" (2:2). При этом красно-белые играли в большинстве и вели в счёте 2:0, но в концовке пропустили дважды.
Теги: Каррера Федотов Спартак
Сегодня, 19:29
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16
(1)
№16 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 21:09) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Все как всегда в спаме,пошло гомно по трубам...
Регистрация: 24.10.2007
№15 Написал: kurbath тула (Сегодня, 20:41) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
а мы маленькая команда, живём тем, что Бог послал, большего и не требуем, спасибо и на этом. Хотелось бы больше, но....

нам бы столько бог послал-увы Федун не Путин
Регистрация: 20.11.2015
№14 Написал: Поло (Сегодня, 20:33) #
  • +2
  •  (2)

Кому-то -это Титову, говорите прямо
Регистрация: 23.03.2017
№13 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 20:32) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Riders1990
Просто игроков кто то к сезону плохо подготовил.

Они в один голос говорят, что готовы нормально физически, тем более пол состава вышла со скамейки. 93 минута навес Попова и Промес не попадает в ворота. В прошлом чемпе не было таких матчей? Были. Только там залетало, а сегодня нет. Вот и вся разница.
Регистрация: 21.12.2010
№12 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 20:24) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Да никто никого не сливает.Просто игроков кто то к сезону плохо подготовил.Видимо не сняли нагрузки прошлого сезона что то новый физиотерапевт не учел,можт плохо питание новому усваивается.Ради интереса почитайте как убивали Спартак,там врач с физиотерапевт так судили,что трындец...И результат был 13 место...Щас у нас и состав тот же и тренер и схемы.Получается что проблема в физике.Если они за Карреру бились,то зачем щас его сливать?


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№11 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:16) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: MAG554
это кто получается главный сливщик? Петкович? который второй раз вышел на поле. Дай ка я нагажу Каррере обрезом перед штрафной. Не ну бредятина полная. и с серьезным видом обсуждают, рассуждают )))

Ты, майн хер, абсолютно прав, только большинству ваших гуманоидов, этого не дано понять, они во всём видят интригу, забывая, что это спорт.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№10 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 20:12) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
это кто получается главный сливщик? Петкович? который второй раз вышел на поле. Дай ка я нагажу Каррере обрезом перед штрафной. Не ну бредятина полная. и с серьезным видом обсуждают, рассуждают )))
Регистрация: 21.12.2010
№9 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 20:07) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: bomjik
Мне кажется, что если это от Федуна идёт, то никакая поддержка Каррере не поможет...

ну болельщики в Спартаке всегда не последнюю роль играли и с ними всегда считались,как на матчах Цска видеть посещаемость Федуну это мало понравится
Регистрация: 6.04.2016
№8 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:04) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: kurbath
Вы и без истории чудили будь здоров


А мы и не выпячиваемся, это к вам, к "мыспортак"-ам, а мы маленькая команда, живём тем, что Бог послал, большего и не требуем, спасибо и на этом. Хотелось бы больше, но....
Так что, нам не до дворцовых интриг, это к вам, возомнившим из себя пупов земли.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№7 Написал: kurbath тула (Сегодня, 19:56) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Как-то особо не удивляют эти свинячьи дрязги, ...команда-то, с "историей".

Вы и без истории чудили будь здоров
Регистрация: 20.11.2015
№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:55) #
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Понеслась, небось прошлогоднее золото не поделили, каждый за свою долю. confused
Как-то особо не удивляют эти свинячьи дрязги, ...команда-то, с "историей".


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№5 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:54) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Снова заговор... joy
Регистрация: 13.08.2015
№4 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 19:53) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartak СССР
типа не бьются за Карреру?по моему Карреру хотят сделать крайним,Федун снова плетет свои интриги,нужно поддержать тренера

Мне кажется, что если это от Федуна идёт, то никакая поддержка Каррере не поможет...


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Спартак - секта солнцепоклонников (Copa del Sol - "Кубок Солнца")
Регистрация: 12.08.2012
№3 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 19:48) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
типа не бьются за Карреру?по моему Карреру хотят сделать крайним,Федун снова плетет свои интриги,нужно поддержать тренера,так же было и с трансферами,они все лето сопли жевали,а за неделю до конца мол Каррера за это отвечает,возвращайте Жиркова и не сваливайте на тренера
Регистрация: 6.04.2016
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 19:35) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Что-то в команде происходит однозначно,надеюсь скоро узнаем.
Регистрация: 12.02.2013
№1 Написал: kurbath тула (Сегодня, 19:31) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
куево
значит я прав-все дело в деньгах
Регистрация: 20.11.2015
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