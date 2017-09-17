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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Леонид Трахтенберг в Твиттере вспомнил о том, как игроки "Спартака" предали Владимира Федотова
Пресс-атташе "Спартака" Леонид Трахтенберг в Твиттере вспомнил о том, как игроки "Спартака" предали Владимира Федотова в 2007 году.
По мнению болельщиков, своим сообщением Трахтенберг намекает на аналогичное положение дел в нынешнем "Спартаке".
Однако позже Трахтенберг это опроверг:
Напомним, сегодня в матче 10-го тура российской Премьер-Лиги "Спартак" в Санкт-Петербурге сыграл вничью с "Тосно" (2:2). При этом красно-белые играли в большинстве и вели в счёте 2:0, но в концовке пропустили дважды.
По мнению болельщиков, своим сообщением Трахтенберг намекает на аналогичное положение дел в нынешнем "Спартаке".
Однако позже Трахтенберг это опроверг:
Напомним, сегодня в матче 10-го тура российской Премьер-Лиги "Спартак" в Санкт-Петербурге сыграл вничью с "Тосно" (2:2). При этом красно-белые играли в большинстве и вели в счёте 2:0, но в концовке пропустили дважды.
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