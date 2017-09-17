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"Севилья" обыграла "Жирону" благодаря голу Муриэля

"Севилья" победила "Жирону" со счетом 1:0 в матче 4-го тура чемпионата Испании.

Чемпионат Испании

4 тур

"Жирона" - "Севилья" 0:1

Голы: Мурьель, 69

"Жирона": Ираисос, Мохика, Муньеса, Эспиноса, Хуанпе, Адай, Понс (Кайоде, 80), Гранель, Португес (Олунга, 80), Гарсия, Стуани (Гарсия, 67)

"Севилья": Рико, Коршья, Кароль, Каррису, Лангле, Н'Зонзи, Банега, Гансо (Васкес, 63), Монтойя (Меркадо, 77), Сарабия (Крон-Дели, 86), Мурьель

Предупреждения: Н'Зонзи, 21, Хуанпе, 25, Коршья, 45, Эспиноса, 57, Каррису, 71, Лангле, 85, Васкес, 90
Теги: Севилья
Сегодня, 19:33
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:41) #
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Болеет за:
ЦСКА
или благодаря тому, что Гранель на 91 минуте не забил пеналь


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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