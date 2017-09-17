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Усман Дембеле пропустит около четырех месяцев из-за травмы

Полузащитник "Барселоны" Усман Дембеле пропустит около четырех месяцев из-за разрыва сухожилия мышцы левого бедра, передает официальный сайт каталонского клуба.

Травма была получена игроком в матче чемпионата Испании с "Хетафе".

Дембеле перешел в "Барселону" из дортмундской "Боруссии" за 105 млн евро. За каталонский клуб игрок успел провести всего три матча.

"Газета.ру"
Теги: Барселона Дембеле
Сегодня, 19:48
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 20:00) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Игрок очень скоростной и вот незадача, набегался на ближайшие месяцы.
Понравился в матче с Юве, но слишком много тащил "одеяло" на себя.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
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