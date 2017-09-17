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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Усман Дембеле пропустит около четырех месяцев из-за травмы
Полузащитник "Барселоны" Усман Дембеле пропустит около четырех месяцев из-за разрыва сухожилия мышцы левого бедра, передает официальный сайт каталонского клуба.
Травма была получена игроком в матче чемпионата Испании с "Хетафе".
Дембеле перешел в "Барселону" из дортмундской "Боруссии" за 105 млн евро. За каталонский клуб игрок успел провести всего три матча.
"Газета.ру"
Травма была получена игроком в матче чемпионата Испании с "Хетафе".
Дембеле перешел в "Барселону" из дортмундской "Боруссии" за 105 млн евро. За каталонский клуб игрок успел провести всего три матча.
"Газета.ру"
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