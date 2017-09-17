Усман Дембеле пропустит около четырех месяцев из-за травмы

Полузащитник "Барселоны" Усман Дембеле пропустит около четырех месяцев из-за разрыва сухожилия мышцы левого бедра, передает официальный сайт каталонского клуба.Травма была получена игроком в матче чемпионата Испании с "Хетафе".Дембеле перешел в "Барселону" из дортмундской "Боруссии" за 105 млн евро. За каталонский клуб игрок успел провести всего три матча.