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"Манчестер Юнайтед" разгромил "Эвертон" со счетом 4:0

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Эвертон" со счетом 4:0 в матче 5-го тура чемпионата Англии.

Чемпионат Англии

5 тур

"Манчестер Юнайтед" - "Эвертон" 4:0

Голы: Валенсия, 4, Мхитарян, 84, Лукаку, 89, Марсьяль, 90+2 (пен).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Байи, Джонс, Янг, Матич, Феллаини, Мата (Эррера, 76), Мхитарян (Марсьяль, 87), Рэшфорд (Лингард, 61), Лукаку.

"Эвертон": Пикфорд, Бэйнс, Кин, Уиллиамс, Ягелка, Шнейдерлин, Мартина, Гуйе (Калверт-Люин, 76), Дэвис (Рамирес, 66), Сигурдссон, Руни (Миральяс, 82).

Предупреждения: Уиллиамс, 63, Байи, 82.
Теги: Манчестер Юнайтед Эвертон
Сегодня, 20:01
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(2)
№5 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:26) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Рад за Маура. Лукаку просто зверь. Ибре некуда будет вертаться.
Регистрация: 23.08.2016
№4 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 21:11) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Любимый счёт МЮ в этом сезоне! :)
Регистрация: 8.08.2016
№3 Написал: ilovefootball (Сегодня, 20:56) #
  • -3
  •  (3)

Стартанули как при Алексе в лучшие времена, посмотрим дальше.
п.с. минусуют мамкины молокососы?
Регистрация: 18.03.2013
№2 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 20:26) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
МЮ и Мансити разыграют чемпионство между собой..
склоняюсь к победе МЮ,если придет Ибрагимович.. flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 20:02) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Маур так и нарывается получить 3,14зды от Арсена. laughing


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
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