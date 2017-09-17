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Гол Балотелли принес "Ницце" победу над "Ренном"

"Ницца" победила "Ренн" в матче 6-го тура чемпионата Франции.

Чемпионат Франции

6 тур

"Ренн" - "Ницца" 0:1

Голы: Балотелли, 79

"Ренн": Коубек, Траоре, Бааль, Ньяньон, Бенсебаини, Прчич, Буриго, Андре (Силики, 86), Амальфитано (Мауасса, 77), Хазри (Мубеле, 60), Сарр

"Ницца": Кардинал, Суке, Жалле, Марлон, Бонфим, Козьелло, Сент-Максимен (Вальтер, 90+1), Сери (Менди, 71), Лис-Мелу, Балотелли (Кнеп, 83), Плеа

Предупреждения: Прчич, 35, Сент-Максимен, 45+2, Жалле, 49, Сери, 69, Лис-Мелу, 85, Суке, 90+3
Теги: Ницца Ренн
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