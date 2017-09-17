Евгений Кафельников: какие же все убогие! Шесть месяцев назад Карреру боготворили, а сейчас хотят увольнения

Олимпийский чемпион по теннису» Евгений Кафельников поделился мнением о неудачном выступлении красно-белых в нынешнем сезоне."Какие же все убогие! Шесть месяцев назад Карреру боготворили, а сейчас уже ему замену хотят. Каррера ещё не один трофей возьмёт в Европе! Вы эти мои слова ещё вспомните, господа футбольные "эксперты" и журналисты.На месте владельца оштрафовал бы каждого на месячную зарплату за такую игру. Вот тогда бы и "бунтар"» объявился сразу на корабле", - написал Кафельников в твиттере.