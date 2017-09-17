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Пауло Дибала провел 100-й матч за "Ювентус"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала провел 100-й матч за клуб, сообщает пресс-служба туринцев. "Ювентус" в гостях разгромил "Сассуоло" в рамках 4-го тура чемпионата Италии.

На счету аргентинского футболиста 50 забитых мячей.
Теги: Дибала Ювентус
Вчера, 22:28
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