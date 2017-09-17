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"ПСЖ" одержал победу над "Лионом"

Чемпионат Франции

6 тур

"ПСЖ" - "Лион" 2:0

Голы: Марсело, 75 (авт.), Морель, 86 (авт.)

"ПСЖ": Ареоля - Тиаго Силва, Курзава, (Берчиче, 73), Дани Алвес, Кимпембе - Дракслер, (Ло Чельсо, 72), Рабьо, Мотта - Неймар, Мбаппе, Кавани.

"Лион": Антони Лопеш - Марсело, Менди, Тете, Морель - Траоре, Ндомбеле, (Мартинс, 72), Фекир, Тузар, Депай - Диас, (Корне, 63).

Предупреждения: Мотта, 45, Фекир, 55, Неймар, 76, Силва, 81
Теги: ПСЖ Лион
Вчера, 23:55
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(0)
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:03) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Кто о чем, а вшивый про баню.
Шмурнов даже в матче ПСЖ-Лион сокрушался об ничьей своего любимого СпаМа.
Про ЛЧ что-то начал чесать долго и муторно.
Лион играл хорошо, но у Парижа сегодня все летело в лузу.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Вчера, 23:58) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
НМК в действии..дожали таки Лион.. flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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