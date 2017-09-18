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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Источник: Каррера после матча с "Тосно" поднял вопрос о его "сплаве"
Стали известны подробности разговора главного тренера "Спартака" Массимо Карреры с командой после матча 10-го тура премьер-лиги с "Тосно" в Санкт-Петербурге (2:2).
Как сообщает журналист "СЭ" Игорь Рабинер, итальянский специалист спросил своих футболистов: "Вы хотите, чтобы я ушел? Вы специально так делаете?". После этих слов Каррера разбил какой-то предмет и вышел из раздевалки.
Как сообщает журналист "СЭ" Игорь Рабинер, итальянский специалист спросил своих футболистов: "Вы хотите, чтобы я ушел? Вы специально так делаете?". После этих слов Каррера разбил какой-то предмет и вышел из раздевалки.
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