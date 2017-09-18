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Источник: Каррера после матча с "Тосно" поднял вопрос о его "сплаве"

Стали известны подробности разговора главного тренера "Спартака" Массимо Карреры с командой после матча 10-го тура премьер-лиги с "Тосно" в Санкт-Петербурге (2:2).

Как сообщает журналист "СЭ" Игорь Рабинер, итальянский специалист спросил своих футболистов: "Вы хотите, чтобы я ушел? Вы специально так делаете?". После этих слов Каррера разбил какой-то предмет и вышел из раздевалки.
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 08:07
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(7)
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№58 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 10:15) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ajax101
Полная поддержка тренеру!
Всех ленивых скотов, не желающих напрягаться на тренировках - вон из команды!

А с кем тогда играть Каррере?С одним Промесом каши не сваришь.Что касается Карреры,то порядочный Мужик,которому досталась непорядочная команда.Конечно,некоторые его тренерские решения,в частности,неправильные по мнению многих замены,вызывают вопросы,но все таки именно под его руководствомс команда получила долгожданное чемпионство.Надо ему разговор с Федуном составить,чтобы тот продолжил также как в прошлом сезоне,а может и более активно,работать с судьями.Если они будут садить команды соперников на свисток и удалять их игроков,то шанс побороться за 6-7 места у КБ еще будет.
Регистрация: 27.07.2013
№57 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 10:12) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Парфёнов и Хомяк наведут порядок в этой обители сплетен, заговоров и пересудов.
Регистрация: 2.12.2014
№56 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 10:11) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: ajax101
Полная поддержка тренеру!
Всех ленивых скотов, не желающих напрягаться на тренировках - вон из команды!

Это то да. Но все ленивые скоты действуют с санкции руководства - вот в чем беда. Это уже доказано стократно.
Регистрация: 3.03.2007
№55 Написал: Barmaley (Сегодня, 10:10) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: Algus64
Цитата: Blessing
Если уже он сам стал поднимать этот вопрос, а не ёпнутые свиньи, не понимаю, чем он мог команде-то не угодить??

Работать заставляет, понимашь, а не звёздочки считать.

Типа. Кто не хочет работаь,- дверь там. А теперь ему на дверь показали.
Регистрация: 17.04.2017
№54 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 10:05) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Поплыл он ептваю мать и конкртно..)))) Непонятны замены.... В Защите вообще пдц..)))
Регистрация: 23.01.2012
№53 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 10:02) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: valerman40
Забыл как вы Луческу зоне плавили? Память коротка, не помнишь уже с какого бачка последний раз хорчевался?

Интересно это кто же его сплавил?!
Дзюба после окончания чемпа, наоборот говорил, что ему нравится работать под руко-вом Мирчи. Походу у тебя память отшибло.
А вот вы не одного уже тренера сплавили, Аленичев, Эмери, Карпин, сейчас Каррера который впервые за 16-ть лет Вас в люди вывел.
А вы продолжайте лизать жопу свои капитану.
Регистрация: 5.04.2017
№52 Написал: Поло (Сегодня, 09:59) #
  • -2
  •  (4)
online

Батька, именно! Момент психологии, воспитания!. Не могу представить,чтобы ваш капитан после чемпионства полез на забор с гитарой и самогоном
Регистрация: 23.03.2017
№51 Написал: utekay Россия (Сегодня, 09:59) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Его забыли пригласить на торжество по случаю чемпионства...о чём ещё говорить?
Свиньи!


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№50 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 09:56) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Riders1990
Молодец Массимо если так.На игроков нужно воздействовать,еще болелам нужно с ними поговорить.p.s Надеюсь разбитым предметом оказался не Петкович...)

Молодец? А мне,лично непонятны его последние высказывания. В прошлом году в случае чего виноват он был, а побеждала команда. Сейчас он начал ответственность перекладывать. К чему это все? У него игроки другие появились? Да нет, костяк тот же вроде. Так почему же команда прошлогодняя и нынешняя это как сравнивать мазератти с запором. Не купили игроков? Так игроки те же остались. В ЦСКА вообще никого не купили, но что то не сыпется команда, пока по крайней мере. А он не хочет задать себе вопрос почему никакущий фернандо имея не меньше 10 кило лишнего веса, раз за разом в старте играет? С просто гиганским процентом брака. Так проще вдесятером играть по мне чем с ним. А он не хочет задаться вопросом почему игра команды так зависима от одного игрока - Промеса. Игра идет, и команда играет, его закрыли, все команда встала. А он не хочет задаться вопросом почему он стал почти в каждом матче на удержание играть с его то игроками в обороне которые и в прошлом году не блистали. Не хочет найти ответы на эти вопросы? А мне лично интересно почему так происходит. По мне дело не в сливе, а в том что с составом не угадывает который раз включая замены проведенные и что на удержание играет, стараясь закрыться вместо того чтобы добить команду из пердива играющую в меньшинстве. К игре в ЛЧ это тоже относится. И вместо того чтобы копаться в себе и дальше совершенствоваться как тренер, начались тупые отмазы которые его не красят мягко говоря. Насчет игроков, тут наложилось бремя физической, моральной усталости, плюс соперники с ними играют с позиции что перед ними чемпион и проходных матчей не будет. Нужно искать характер, который куда то резко делся. Про звездность я молчу, это все к Мутко вопросы, он ее создал, он пусть и объясняет....
Регистрация: 11.07.2006
№49 Написал: Батька (Сегодня, 09:56) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: didiki
большинство игроков, ставшими чемпионами, являются зрелыми футболистами, которые, прийдя в "Спартак", уже были известными. И единственное, чего у них не было, это Чемпионства.

И, став Чемпионами, чего ещё, собственно говоря, в их зрелом игровом возрасте ещё надо! Большинству уже ничего. Выиграть Лигу Чемпионов? Они, конечно хорошего мнения о себе, но не лучше Буффона и Ко, которые не могут три финала выиграть ... Спартаковцам, большинству, уже мало, что нужно. Так, марку и место в составе держать. А мотивации, практически нет. У тех, что есть, либо травмы и слабое физическое здоровье, как правило, и мастеровитость ниже и, следовательно, в состав не проходят, даже, если хотят.

У ЦСКА такая же история ? почему у них есть мотивация каждый год брать трофеи, быть в призах, не опускаться ниже определенного уровня, не раздавать очки всем подряд ! А у Спартаковцев нет ?!
Регистрация: 9.09.2016
№48 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 09:55) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: didiki
Это психологический момент:

большинство игроков, ставшими чемпионами, являются зрелыми футболистами, которые, прийдя в "Спартак", уже были известными. И единственное, чего у них не было, это Чемпионства.

И, став Чемпионами, чего ещё, собственно говоря, в их зрелом игровом возрасте ещё надо! Большинству уже ничего. Выиграть Лигу Чемпионов? Они, конечно хорошего мнения о себе, но не лучше Буффона и Ко, которые не могут три финала выиграть ... Спартаковцам, большинству, уже мало, что нужно. Так, марку и место в составе держать. А мотивации, практически нет. У тех, что есть, либо травмы и слабое физическое здоровье, как правило, и мастеровитость ниже и, следовательно, в состав не проходят, даже, если хотят.

Карреру нужно оставлять. И это будет большой ошибкой, если его уволят. Вот, если сам уйдёт, это другое и будет, даже красиво, в назидание руководству и игрокам.

А чего винить Федуна, в том, что игроков нужных не купил? Ну, не заработал ещё на постройках Тушино ... Квартиры ещё толком не продаются. А то, что продалось, сущие копейки для него, да и с инвесторами делиться нужно.

Сейчас, это экономическая стабильность. Это основа. Смысл быть, как ПСЖ? Вливания без заработка.

В общем, уверен, этот сезон, как это часто бывает, второй сезон после чемпионства - трудный. Переходный

Мне Каррера нравится, как тренер и человек. Обратите внимание на его поведение, он не похож на лентяя ... И посмотрите на поведение того же Федуна, он не истерит. Потому что, впервые доверяет тренеру и, впервые видит результат.

И обратите внимание на поле деятельности СМИ, об одном Спартаке говорят. А почему? Потому что остальные никогда не вызовут такого диссонанса. Так история сложилась. С уважением к конкурентам, но в этом нет ничьей заслуги или вины

Вот насчёт того, что сезон вполне может переходным стать, соглашусь. Переходным в ФНЛ.
Регистрация: 22.02.2013
№47 Написал: didiki Москва (Сегодня, 09:53) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Это психологический момент:

большинство игроков, ставшими чемпионами, являются зрелыми футболистами, которые, прийдя в "Спартак", уже были известными. И единственное, чего у них не было, это Чемпионства.

И, став Чемпионами, чего ещё, собственно говоря, в их зрелом игровом возрасте ещё надо! Большинству уже ничего. Выиграть Лигу Чемпионов? Они, конечно хорошего мнения о себе, но не лучше Буффона и Ко, которые не могут три финала выиграть ... Спартаковцам, большинству, уже мало, что нужно. Так, марку и место в составе держать. А мотивации, практически нет. У тех, что есть, либо травмы и слабое физическое здоровье, как правило, и мастеровитость ниже и, следовательно, в состав не проходят, даже, если хотят.

Карреру нужно оставлять. И это будет большой ошибкой, если его уволят. Вот, если сам уйдёт, это другое и будет, даже красиво, в назидание руководству и игрокам.

А чего винить Федуна, в том, что игроков нужных не купил? Ну, не заработал ещё на постройках Тушино ... Квартиры ещё толком не продаются. А то, что продалось, сущие копейки для него, да и с инвесторами делиться нужно.

Сейчас, это экономическая стабильность. Это основа. Смысл быть, как ПСЖ? Вливания без заработка.

В общем, уверен, этот сезон, как это часто бывает, второй сезон после чемпионства - трудный. Переходный

Мне Каррера нравится, как тренер и человек. Обратите внимание на его поведение, он не похож на лентяя ... И посмотрите на поведение того же Федуна, он не истерит. Потому что, впервые доверяет тренеру и, впервые видит результат.

И обратите внимание на поле деятельности СМИ, об одном Спартаке говорят. А почему? Потому что остальные никогда не вызовут такого диссонанса. Так история сложилась. С уважением к конкурентам, но в этом нет ничьей заслуги или вины


--------------------
Болею за Спартак
Регистрация: 23.11.2007
№46 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 09:52) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: МАРТ
Цитата: Algus64
Цитата: МАРТ
Цитата: Algus64
Цитата: МАРТ
Цитата: Algus64
Цитата: МАРТ
Цитата: Blessing
Цитата: XERX
ляйте,пока ваш праздник,убогие!!!)))



Убогие -свиньи, не веришь мне, спроси у Кафельникова.
А насчёт погулять, ты прав, когда спартак на своём месте, мы понимаем,- Кто команда, а кто говно.

ну и как в говне поживается ? .а , Баклан?

Ну про то, что Еврокубки называются на свинячьем говночашками, я уже не раз слышал, а вот, чтобы первое место в Чемпионате России, поросята говном называли, в первый раз услышал.


щёлкнул клювом?..Баклан?

Дохрюкались? "Всё ниже, и ниже, и ниже полёт наших хрюш!"


эка тебя от таджик-мочи клинит..

А что такое "таджик-мочи" на поросячьем? Я вашего диалекта не знаю.

..у плесени спроси..Баклан.

Ты с горя уже с плесенью разговариваешь и думаешь, что у других тоже такие способности есть?

Цитата: kent71
К моему большому сожалению тренера хотят слить и это скорее всего Федуновское окружение .Еще пару таких игр и Каррера сам уйдет .

А смысл? Каррера ему преподнёс Чемпионство. Или Федуну игрушка под названием "Спартак" просто надоела и он хочет уменьшить затраты на тренера?
Регистрация: 22.02.2013
№45 Написал: Поло (Сегодня, 09:50) #
  • +4
  •  (4)
online

На самом деле, это все печально и такие ситуации обычно заканчиваются отставкой. Думаю до нг еще Каррера продержится, а дальше Федун будет действовать по стандпртной схеме. То, что для него Спартак это только бизнес - давно очевидно
Регистрация: 23.03.2017
№44 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 09:49) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
К моему большому сожалению тренера хотят слить и это скорее всего Федуновское окружение .Еще пару таких игр и Каррера сам уйдет .


--------------------
Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015
№43 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 09:49) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Algus64
Цитата: МАРТ
Цитата: Algus64
Цитата: МАРТ
Цитата: Algus64
Цитата: МАРТ
Цитата: Blessing
Цитата: XERX
ляйте,пока ваш праздник,убогие!!!)))



Убогие -свиньи, не веришь мне, спроси у Кафельникова.
А насчёт погулять, ты прав, когда спартак на своём месте, мы понимаем,- Кто команда, а кто говно.

ну и как в говне поживается ? .а , Баклан?

Ну про то, что Еврокубки называются на свинячьем говночашками, я уже не раз слышал, а вот, чтобы первое место в Чемпионате России, поросята говном называли, в первый раз услышал.


щёлкнул клювом?..Баклан?

Дохрюкались? "Всё ниже, и ниже, и ниже полёт наших хрюш!"


эка тебя от таджик-мочи клинит..

А что такое "таджик-мочи" на поросячьем? Я вашего диалекта не знаю.

..у плесени спроси..Баклан.
Регистрация: 6.09.2013
№42 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 09:47) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: МАРТ
Цитата: Algus64
Цитата: МАРТ
Цитата: Algus64
Цитата: МАРТ
Цитата: Blessing
Цитата: XERX
ляйте,пока ваш праздник,убогие!!!)))



Убогие -свиньи, не веришь мне, спроси у Кафельникова.
А насчёт погулять, ты прав, когда спартак на своём месте, мы понимаем,- Кто команда, а кто говно.

ну и как в говне поживается ? .а , Баклан?

Ну про то, что Еврокубки называются на свинячьем говночашками, я уже не раз слышал, а вот, чтобы первое место в Чемпионате России, поросята говном называли, в первый раз услышал.


щёлкнул клювом?..Баклан?

Дохрюкались? "Всё ниже, и ниже, и ниже полёт наших хрюш!"


эка тебя от таджик-мочи клинит..

А что такое "таджик-мочи" на поросячьем? Я вашего диалекта не знаю.
Регистрация: 22.02.2013
№41 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 09:47) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kent71
Цитата: Riders1990
Молодец Массимо если так.На игроков нужно воздействовать,еще болелам нужно с ними поговорить.p.s Надеюсь разбитым предметом оказался не Петкович...)

А руководство клуба как обычно молчит,вместо того что поддержать тренера


Действительно, пора бы Федуну показать всем, что команда ему не безразлична.
Регистрация: 14.04.2008
№40 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 09:45) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Algus64
Цитата: МАРТ
Цитата: Algus64
Цитата: МАРТ
Цитата: Blessing
Цитата: XERX
ляйте,пока ваш праздник,убогие!!!)))



Убогие -свиньи, не веришь мне, спроси у Кафельникова.
А насчёт погулять, ты прав, когда спартак на своём месте, мы понимаем,- Кто команда, а кто говно.

ну и как в говне поживается ? .а , Баклан?

Ну про то, что Еврокубки называются на свинячьем говночашками, я уже не раз слышал, а вот, чтобы первое место в Чемпионате России, поросята говном называли, в первый раз услышал.


щёлкнул клювом?..Баклан?

Дохрюкались? "Всё ниже, и ниже, и ниже полёт наших хрюш!"


эка тебя от таджик-мочи клинит..
Регистрация: 6.09.2013
№39 Написал: Дмитрий Брусянин_2 (Сегодня, 09:45) #
  • -4
  •  (8)
online

ребят а может не спартак карреры чемпионом стал вспомните кто создал тот состав
Регистрация: 17.04.2016
№38 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 09:44) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Riders1990
Молодец Массимо если так.На игроков нужно воздействовать,еще болелам нужно с ними поговорить.p.s Надеюсь разбитым предметом оказался не Петкович...)

А руководство клуба как обычно молчит,вместо того что поддержать тренера


--------------------
Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015
№37 Написал: pisto (Сегодня, 09:43) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Это типа новый вариант грацио, бл..ть?
Регистрация: 15.03.2009
№36 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 09:41) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Надо после матча с Анжи снова выпустить болельщиков на поле... главное, чтобы игроки в раздевалку сбежать не успели!
Регистрация: 14.04.2008
№35 Написал: dima94 королев (Сегодня, 09:41) #
  • +9
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
То, что в федуновском Спартаке опять полный бардак, стало ясно уже из трансферной компании. Обиднее всего в данной ситуации именно за Карреру.Из-за своего несклочного характера мужик держится достойно и не выносит сор из избы. Какой-нибудь Луческу уже давно бы завыл во всю мощь...
Регистрация: 29.07.2007
№34 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 09:37) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Молодец Массимо если так.На игроков нужно воздействовать,еще болелам нужно с ними поговорить.p.s Надеюсь разбитым предметом оказался не Петкович...)


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№33 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 09:36) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: МАРТ
Цитата: Algus64
Цитата: МАРТ
Цитата: Blessing
Цитата: XERX
ляйте,пока ваш праздник,убогие!!!)))



Убогие -свиньи, не веришь мне, спроси у Кафельникова.
А насчёт погулять, ты прав, когда спартак на своём месте, мы понимаем,- Кто команда, а кто говно.

ну и как в говне поживается ? .а , Баклан?

Ну про то, что Еврокубки называются на свинячьем говночашками, я уже не раз слышал, а вот, чтобы первое место в Чемпионате России, поросята говном называли, в первый раз услышал.


щёлкнул клювом?..Баклан?

Дохрюкались? "Всё ниже, и ниже, и ниже полёт наших хрюш!"
Регистрация: 22.02.2013
№32 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 09:34) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Algus64
Цитата: МАРТ
Цитата: Blessing
Цитата: XERX
ляйте,пока ваш праздник,убогие!!!)))



Убогие -свиньи, не веришь мне, спроси у Кафельникова.
А насчёт погулять, ты прав, когда спартак на своём месте, мы понимаем,- Кто команда, а кто говно.

ну и как в говне поживается ? .а , Баклан?

Ну про то, что Еврокубки называются на свинячьем говночашками, я уже не раз слышал, а вот, чтобы первое место в Чемпионате России, поросята говном называли, в первый раз услышал.


щёлкнул клювом?..Баклан?
Регистрация: 6.09.2013
№31 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 09:34) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: kusha64
Чет не верится про слив, а если сливают то вообще тварюги.

Ну какой слив? "Тосно" с "огромными деньжищами" bowtie подкупило "Спартак"? Долги за прошлый год тоже не могут отдавать - "Тосно" в пролом сезоне в РФПЛ не было.
Регистрация: 22.02.2013
№30 Написал: Scoter дом (Сегодня, 09:34) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Плавят-потому что он заставляет их работать ,а они привыкли тока бабки получать ходя по полю пешком. обидно за Карреру((( такая же история как с Раньери
Регистрация: 26.09.2006
№29 Написал: genpalagin Воронеж (Сегодня, 09:34) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Если Федун не "дурак", то он не будет "трогать" Карреру!!! "Внутри команды" есть какие-то непонятки, что - то назрело, и это надо решать СЕЙЧАС!!! Никто не играет, кроме защитников... Вернее, нападение играет "как-то", центр - никак, защита кое-как, а вратарь - не выручает... (он боится ошибиться)...
Надо определиться с "целями" и спокойно ИГРАТЬ в футбол, а не работать на поле!!!
Регистрация: 13.09.2012
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