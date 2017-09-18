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Александр Бубнов: у "Локомотива" хороший шанс бороться за ЛЧ, надо им пользоваться

Эксперт Александр Бубнов высказался относительно предстоящего матча 10-го тура РФПЛ между "Локомотивом" и "Амкаром".

"Команде Семина играть с аутсайдером, который не может ничего предложить в атаке. Конечно, будет вязкая игра в центре поля, "Локо" играет дома, у них сильная средняя линия. Фернандеш, Миранчук, стандарты, фланговые игроки – это хорошие аргументы.

Если не сейчас, то когда? У москвичей есть хороший шанс бороться за Лигу чемпионов. Надо им пользоваться", - цитирует Бубнова "Sportbox".
Теги: Бубнов Локомотив
Сегодня, 08:33
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