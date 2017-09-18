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Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Унаи Эмери: если Неймар и Кавани не могут договориться, решение буду принимать я (видео)
Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери прокомментировал инцидент, который произошел между нападающим Эдинсоном Кавани и его одноклубником Неймаром. В конце матча чемпионата Франции с "Лионом" игроки спорили о том, кому следует пробить 11-метровый удар.
"В команде несколько пенальтистов. Одним из них является Кавани, другим - Неймар. О том, кто будет исполнять удар с 11-метровой, игроки должны договариваться на поле.
В будущем, возможно, мы будем решать этот вопрос внутри команды, потому что оба игрока способны реализовывать такие удары. Если они сами не могут договориться, решение буду принимать я. Не хочу, чтобы это стало проблемой для нас", - цитирует Эмери "Газета.Ru" со ссылкой на Goal.
В итоге голкипер "Лиона" отразил удар Кавани. Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу "ПСЖ".
ВИДЕО - здесь
"В команде несколько пенальтистов. Одним из них является Кавани, другим - Неймар. О том, кто будет исполнять удар с 11-метровой, игроки должны договариваться на поле.
В будущем, возможно, мы будем решать этот вопрос внутри команды, потому что оба игрока способны реализовывать такие удары. Если они сами не могут договориться, решение буду принимать я. Не хочу, чтобы это стало проблемой для нас", - цитирует Эмери "Газета.Ru" со ссылкой на Goal.
В итоге голкипер "Лиона" отразил удар Кавани. Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу "ПСЖ".
ВИДЕО - здесь
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