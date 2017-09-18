Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Станислав Черчесов: Кокорин правильно понял, о чем мы с ним говорили

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире передачи "Фетисов" на телеканале "Звезда" отметил, что для нападающих "Зенита" Артема Дзюбы и Александра Кокорина путь в команду не закрыт.

"Дзюба вообще начал у меня в "Спартаке" в 18 лет играть уже в Кубке УЕФА и так далее. Я их реально хорошо знаю. Поэтому дайте им, пожалуйста, возможность играть. После того, как я не объявил Кокорина в составе на Кубок конфедераций, мы с ним прекрасно поговорили кое о чем. Словами мы никогда никого не научим, а научим своими действиями.

Он умный парень, со стороны посмотрел, что от него убегает. А на словах мы ничего никому не можем доказать. Сейчас он в великолепном состоянии. Я могу только радоваться, что он правильно понял, о чем мы говорили. Главный тренер сборной – это объединяющий фактор, а не разъединяющий", - цитирует Черчесова "СЭ".
Теги: Черчесов Кокорин Сборная России
Сегодня, 08:59
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.